​VanMoof heeft een koper: e-stepfabrikant Lavoie neemt het over

Van e-bikes naar e-steps: VanMoof heeft na zijn faillissement een koper gevonden. Het heeft even geduurd, maar e-stepmerk Lavoie is naar voren gestapt om het bedrijf te redden. Lavoie behoort tot het Britse McLaren en is bekend om de inklapbare steps, die het makkelijker maken om de steps op te bergen of bijvoorbeeld in het openbaar vervoer mee te nemen.

Sowieso moet de overname eerst nog worden afgerond: 4 september is dat de bedoeling. De curatoren geven zelf ook aan dat dan voor klanten meer duidelijk wordt. Het positieve is in ieder geval dat het bedrijf niet meer volledig bij een afgrond bungelt, nadat het een maand geleden failliet werd verklaard.

Klanten

Het is onbekend voor hoeveel geld VanMoof wordt verkocht. In ieder geval was Lavoie niet de eerste potentiële koper: de Amerikaan micromobility.com was er ook mee bezig, maar het bod werd afgewezen. Het is fijn voor Nederlandse klanten dat er nu een bod is goedgekeurd en er dus een overname kan plaatsvinden. Winkels buiten Nederland vallen buiten het faillisement van de e-bikemaker, vandaar dat we vooral in Nederland erg op de wip hebben gezeten, de afgelopen vier weken.

Aan de andere kant is het merk ook erg Amsterdam-minded: daar fietst de advocaat erop, de makelaar, enzovoort. Het zijn ook slimme stadsfietsen, zeker in een stad met zoveel fietsendiefstal als Amsterdam, omdat ze meerdere ingebouwde mogelijkheden kennen om diefstal tegen te gaan. Niet dat dat altijd helpt natuurlijk, maar de integratie met de app is zo fanatiek dat het zeker wel een rol kan spelen in waarom mensen voor zo’n VanMoof kozen. Het is alleen de vraag of mensen ervoor blijven kiezen, want het faillissement is al sinds dag een een grote bron van memes en discussies over hoe VanMoof het heeft aangepakt.