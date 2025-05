Vaccineren werkt mogelijk breder dan alleen tegen specifieke infectieziekten

Nu de ergste polarisatie rondom vaccineren enigszins lijkt geluwd, wil ik het hier nog eens volstrekt belangeloos hebben over het nut van vaccineren. Belangrijk om te vermelden, ik heb geen connecties of belangen, noch aandelen binnen de farmaceutische industrie of aanverwante branches. Ik baseer mij volledig en al op de informatie die ik mijzelf de afgelopen jaren in persoonlijke zin heb toegeëigend met betrekking tot vaccinaties en vaccineren.

Infectierisico’s waartegen ik mijzelf zinvol denk te kunnen beschermen door middel van vaccineren, leiden vroeg of laat meestal tot een prik in mijn arm. Ik beschouw mijn gezondheid namelijk als mijn grootste goed en wens het lot niet onnodig te tarten. Elke serieuze infectie brengt namelijk potentiële risico’s met zich mee, zo tonen allerhande gezondheidsstatistieken duidelijk aan.

Risico’s die ik – waar mogelijk – liever vermijd. Masculiene stoerdoenerij probeert zulke risico’s hoofdzakelijk te bagatelliseren vanuit inhoudsloos imponeergedrag. Wetenschap en statistiek zijn er mijns inziens echter juist om te omarmen, als je er tenminste aantoonbaar je voordeel mee kunt doen.

Vaccineren stimuleert de verworven immuniteit of specifieke afweer

Vaccinaties richten zich bij uitstek op ons systeem van de verworven immuniteit of specifieke afweer. Onze verworven immuniteit beschikt namelijk over een soort van geheugenfunctie, waardoor het bij elke hernieuwde infectie sneller zal reageren. Door het verworven of specifieke afweersysteem te stimuleren met verzwakte of gedode virussen/bacteriën of de kenmerkende eiwitten van dergelijke virussen/bacteriën (mRNA-vaccins), wordt deze geheugenfunctie en hiermee onze verworven immuniteit gestimuleerd.

Permanente lichamelijke schade

Bij elke hernieuwde infectie zal de aanmaak van specifieke antistoffen tegen deze ziekteverwekker vervolgens sneller op gang komen, waardoor de infectie vaker milder of soms zelf asymptomatisch verloopt. Als zodanig pure winst, omdat ernstige infecties soms permanente lichamelijke schade veroorzaken aan bepaalde organen, ons vaatstelsel en/of onze zenuwen.

Onder meer een tot 6 maal verhoogde kans op een hartinfarct en een tot 8 maal verhoogde kans op een herseninfarct als gevolg van Influenza (griep), zoals concreet aangehaald binnen dit artikel. Hoewel het misschien enigszins gesponsorde artikelen betreffen, kan ik je niettemin informeren dat hierover brede consensus bestaat binnen de medisch wetenschappelijke gemeenschap.

Het glansrijke vaccinatieperspectief uit het verleden

Het vormt een bewezen feit dat met vaccinaties tegen infectieziekten in de afgelopen decennia vele miljoenen levens en vele miljarden levensjaren zijn gewonnen. Bijgaand onderzoek naar 50 jaar vaccineren tegen 14 verschillende ziekteverwekkers spreekt hierover boekdelen. Met name de opgenomen grafieken onder de resultaten (results) zijn erg interessant om in je op te nemen. Geen enkele goed geïnformeerde anti-vaxxer kan de impact die vaccins hebben gehad op veel voorkomende kinderziektes daarom meer ontkennen.

Is vaccinatie-fitness in opkomst?

Er komen daarnaast steeds meer aanwijzingen dat regelmatig vaccineren kan bijdragen aan het verhogen van de alertheid en de potentie van ons aangeboren immuunsysteem. Al veel langer is het onderzoekers namelijk opgevallen dat vaccinaties soms een positieve invloed lijken te hebben op onze weerbaarheid tegen andere niet-verwante infecties. Vaccineren lijkt op de een of andere manier dus te kunnen bijdragen aan onze algemene of generieke afweer tegen infecties.

Onze aangeboren immuniteit zou bovendien relatief gezien weleens belangrijker kunnen zijn dan onze verworven immuniteit. Het merendeel van alle potentiële infecties wordt immers tegengehouden door de eerste en tweede algemene of generieke verdedigingslinie van ons immuunsysteem. Respectievelijk onze huid en slijmvliezen en ons aangeboren immuunsysteem.

Beide verdedigingslinies zijn aspecifiek en richten zich op alle virussen en bacteriën die als invasief en lichaamsvreemd worden herkend. Pas wanneer beide onvoldoende soelaas bieden, wordt onze verworven immuniteit – de derde verdedigingslinie – actief. Deze laatste verdedigingslinie doet er echter minimaal 3 tot 7 dagen over om zijn optimale effect te bereiken. In sommige gevallen te laat om permanente lichamelijke schade aan bepaalde organen, ons vaatstelsel en/of onze zenuwen te voorkomen.

Een hygiëne-hypothese

Binnen populaties met een goede hygiëne en een lage infectiedruk (i.c. onze westerse samenlevingen) doet bovendien mogelijk een soort van hygiëne-hypothese opgeld. Deze hypothese is dat door een langdurige verminderde blootstelling aan infecties het aangeboren immuunsysteem op den duur minder alert en minder potent raakt. Door met enige regelmaat te vaccineren, wordt – zo is de gedachte – naast het stimuleren van de specifieke afweer tegen bepaalde relatief veel voorkomende infecties tevens het aangeboren immuunsysteem weer op scherp gezet.

Vaccinatie-fitness voor 60-plussers

In dat opzicht is het dus goed mogelijk dat je jezelf met de jaarlijkse griepprik of corona-vaccinatie niet alleen beschermt tegen de seizoensgriep of tegen corona, maar jezelf tevens extra bescherming geeft tegen allerhande overige infecties. Het is bovendien een bekend gegeven dat het aangeboren immuunsysteem vanaf het zestigste levensjaar gestaag in potentie achteruit gaat. Regelmatige vaccinaties zouden in dat geval dus heel goed een wezenlijk verschil kunnen uitmaken.

Eerder schreef ik dit artikel waarin ik beargumenteer waarom het met name voor 60-plussers belangrijk is om voldoende sportief actief te blijven. Min of meer dezelfde uitgangspunten om voldoende sportief actief te blijven, gelden dus ook met betrekking tot regelmatig vaccineren. Overigens geldt natuurlijk zowel voor regelmatig sporten als voor regelmatig vaccineren dat dit alle leeftijdsgroepen ten goede kan komen.

