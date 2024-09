Gecombineerde NIVEL- en CBS-gegevens COVID-19-pandemie zijn prima te verklaren!

Elke zichzelf respecterende data-wetenschapper weet dat je niet zonder meer verschillende datasets uit verschillende onderzoeken met elkaar kunt vergelijken. Op dergelijke verschillende datasets kunnen namelijk onvergelijkbare omstandigheden van toepassing zijn die onderlinge vergelijkingen een uiterst heikele zaak maken.

De onvergelijkbare omstandigheden betrekken zich in deze situatie op het feit dat onderrapportage van de NIVEL-gegevens inzake generieke oversterfte geen issue is, in tegenstelling tot de CBS-gegevens inzake specifieke COVID-19 sterfgevallen. Indien je dergelijke heel verschillende onderzoekgegevens toch met elkaar vergelijkt en hier te snel conclusies uit trekt, dan kan dit tot ongerijmde resultaten leiden. Toch is dit precies wat Maurice de Hond binnen zijn recente artikel zonder blikken of blozen doet.

Op grond van de NIVEL-gegevens inzake oversterfte lijkt aanvankelijk te kunnen worden geconcludeerd dat de sterfte onder ongevaccineerden 3,5 keer hoger is dan onder gevaccineerden in de drie maanden na vaccinatiestart (zie laatste kopje ‘Naschrift’). Op grond echter van de combinatie van het NIVEL-onderzoek en de CBS-gegevens inzake specifieke COVID-19 sterfgevallen lijken ongevaccineerden in verhouding tot gevaccineerden daarentegen veel vaker – tot wel negenmaal vaker – te overlijden aan andere oorzaken dan COVID-19 in de drie maanden na vaccinatiestart.

Boute beweringen Maurice de Hond aangaande NIVEL-onderzoek

Maurice betoogt binnen zijn artikel dat het feit dan ongevaccineerden in verhouding tot gevaccineerden veel vaker lijken te overlijden aan andere oorzaken dan COVID-19 het onderzoek van het NIVEL in feite naar de prullenbak verwijst. In zijn podcast doet Maurice hier ogenschijnlijk nog een schepje bovenop door de hele betrokken wetenschap ter discussie te stellen als het NIVEL-onderzoek niet wordt ingetrokken.

Nadere analyse door ondergetekende van de aanvankelijk door Maurice ontdekte en op het eerste gezicht inderdaad vrij merkwaardige resultaten blijkt echter een totaal ander beeld te schetsen.

Noodzakelijke correctie ten gevolge van onderrapportage van specifieke COVID-19 sterfgevallen

De merkwaardige resultaten of zoals Maurice het formuleert: ”Maar er zit wel een kolossale adder onder het gras.” vallen/valt met een beetje goede wil echter goeddeels te verklaren. Met betrekking tot de specifieke COVID-19 sterfgevallen door het CBS is er namelijk om te beginnen hoogstwaarschijnlijk sprake van onderrapportage. Met name bij personen met ten tijde van de pandemie onderliggend lijden bestond er namelijk de mogelijkheid dat sterfgevallen, ondanks dat ze COVID-19 gerelateerd bleken, niet specifiek hieraan werden toegeschreven, maar aan andersoortige kwalen.

Daar komt bovendien bij dat het helemaal niet zo gek is dat ongevaccineerden in verhouding tot gevaccineerden vaker aan andere oorzaken dan COVID-19 overleden. Het is een gedocumenteerd feit dat in de weken na een forse griep mensen vaker dan gemiddeld overlijden aan hartinfarcten, hartfalen, beroertes of embolieën. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat dit na een forse corona-infectie anders zou zijn. Zo blijkt inderdaad ook wel uit dit artikel. Deze feiten verklaren aan de ene kant een oplopende CBS-onderrapportage aan specifieke COVID-19 sterfgevallen en aan de andere kant dat ongevaccineerden juist vaker dan gevaccineerden stierven aan andere oorzaken dan COVID-19.

Door voor bovenstaande geschetste onderrapportage(s) te corrigeren, loopt ‘de verhouding ongevaccineerde versus gevaccineerde sterfgevallen aan andere oorzaken dan COVID-19’ om te beginnen reeds terug. Zie hiervoor het bijgaande EXCEL-werkblad (om de modelberekeningen te checken kan je het EXCEL-bestand downloaden) op grond van de gecombineerde NIVEL- en CBS-gegevens.

Noodzakelijke correctie ten gevolge van ongevaccineerde ernstig zieke/terminale patiënten

Tenslotte speelt ook het feit mee dat ernstig zieke/terminale patiënten vaker ongevaccineerd bleven en daarom zowel vaker ongevaccineerd overleden aan COVID-19 als aan andere oorzaken dan COVID-19. Maurice heeft dat mechanisme binnen dit artikel al eens uitgebreid beschreven.

Door voor ernstig zieke/terminale patiënten te corrigeren, lopen zowel de schijnbare/ongecorrigeerde mate van bescherming na vaccinatie als ‘de verhouding ongevaccineerde versus gevaccineerde sterfgevallen aan andere oorzaken dan COVID-19’ verder terug. {noot1} .

CONCLUSIE: gecombineerde NIVEL- en CBS-gegevens geenszins buitenproportioneel

Het EXCEL-werkblad toont tenslotte aan dat Q zijnde ‘de verhouding ongevaccineerde versus gevaccineerde sterfgevallen aan andere oorzaken dan COVID-19 in de drie maanden na vaccinatiestart’ geenszins buitenproportioneel uitvalt:

indien Q zijnde ‘de verhouding ongevaccineerde versus gevaccineerde sterfgevallen aan andere oorzaken dan COVID-19’ tussen de 1 en 2,5 ligt, overeenkomstig [1 < Q < 2,5] ;

indien de schijnbare/ongecorrigeerde mate van bescherming na vaccinatie derhalve tussen de 97,62 en 99,5 procent ligt, overeenkomstig [42 < Variabele < 200] ; {noot2} ;

indien er sprake is van onderrapportage van de CBS-gegevens inzake specifieke COVID-19 sterfgevallen van derhalve tussen grofweg de 50 en 100 procent ;

indien achteraf zowel de schijnbare/ongecorrigeerde mate van bescherming na vaccinatie als Q beiden met 10 procent naar beneden worden bijgesteld ten gevolge van ernstig zieke/terminale patiënten die vaker ongevaccineerd bleven. Vanzelfsprekend als zodanig niet verdisconteerd binnen het EXCEL-werkblad, omdat dit de modelberekeningen verstoort ; {noot1} .

{noot1} waarbij er op grond van de beschikbare gegevens geen daadwerkelijke kwantitatieve correctie ten gevolge van ernstig zieke/terminale patiënten mogelijk is. Op grond echter van de uit eerdere onderzoeken gebleken mate van bescherming na vaccinatie van maximaal 90 procent alsmede het feit dat de schijnbare/ongecorrigeerde mate van bescherming tussen de 97,62 en 99,5 procent ligt, schat ik in dat een dergelijke correctie rond de 10 procent naar beneden bijgesteld, moet bedragen.

{noot2} [Variabele = 100 / 100 – procentuele mate van bescherming na vaccinatie].

Samengevat

Een hoge mate van bescherming na vaccinatie, significante onderrapportage van specifieke COVID-19 sterfgevallen en ernstig zieke/terminale patiënten die vaker ongevaccineerd bleven, blijken afdoende in staat om de gecombineerde NIVEL- en CBS-gegevens te verklaren.

Naschrift

Eenzelfde correctie van 10 procent naar beneden bijgesteld, dient dan overigens ook nog te worden toegepast op de NIVEL-oversterfte die aanvankelijk 3,5 maal groter lijkt onder ongevaccineerden dan onder gevaccineerden. Deze komt dan vervolgens uit op omstreeks 3,15 maal.