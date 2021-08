Facebook’s strijd tegen desinformatie rondom COVID-19

Facebook heeft haar strijd tegen desinformatie en fake news sinds de start van corona pandemie flink geïntensiveerd. In een blog geeft het sociale netwerk deze week een update van de resultaten. In totaal zijn in tot nu toe al meer dan 3000 accounts en meer dan 20 miljoen berichten verwijderd. De reden voor de update vanuit Facebook heeft alles te maken met meldingen bijna driekwart van alle desinformatie en fake news rondom de COVID-19 vaccinaties afkomstig zouden zijn van 12 personen. Volgens Facebook is daar echter geen bewijs voor. Wat niet wil zeggen dat desinformatie en fake news rondom dit onderwerp geen issue zijn.

Tientallen pagina’s en accounts verwijderd en bestraft

Facebook zegt daarbij ook dat wanneer het bedrijf zich in de strijd tegen desinformatie en fake news alleen zou richten op een kleine groep van gebruikers, dat het probleem niet zou oplossen. Het sociale netwerk is van mening dat de hoeveelheid foute informatie over COVID-19 dat in strijd is met haar eigen regels nog altijd veel te hoog is.

Daarom hebben ze de afgelopen weken meer dan 35 pagina’s, groepen en Facebook of Instagram accounts die gelinked konden worden aan de 12 personen waarover veel geklaagd wordt, verwijderd hebben. Daarnaast zijn nog eens ruim 20 pagina’s, groepen en accounts bestraft, onder andere door berichten minder prominent in news feeds te plaatsen.

Maar, Facebook benadrukt dat het focussen op een relatief kleine groep gebruikers, cq. klachten, niet genoeg is. “Het rapport waarop het niet bewezen verhaal is gebaseerd, analyseerde over een periode van zes weken maar een klein deel van 483 posts en content van maar 20 groepen. Een deel van die groepen had bovendien maar een relatief klein aantal gebruikers, soms niet meer dan 2.500. Die gebruikers en groepen zijn op geen enkele manier representatief voor de honderden miljoenen berichten die mensen de afgelopen maanden op Facebook hebben gedeeld over COVID-19-vaccins. Verder is er geen verklaring voor hoe de organisatie achter het rapport de content identificeerde die ze beschrijven als "anti-vax" of hoe ze de 30 groepen kozen die ze in hun analyse hadden opgenomen. Er is geen rechtvaardiging voor hun bewering dat hun gegevens een 'representatief voorbeeld' vormen van de content die door onze apps wordt gedeeld”, aldus Facebook in de blogpost.