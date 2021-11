AI-voorspelmodel voor COVID-19 ziekenhuisopnames in Zweden

Nu de ziekenhuizen weer vollopen met COVID-19 patiënten en de IC-capaciteit in zijn voegen kraakt is een goede planning en voorspelling van de nog te verwachten opnames van groot belang. In Zweden hebben het Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, Ericsson en telecomprovider Telia de handen ineen geslagen om het aantal COVID-19 opnames op korte termijn betrouwbaar te voorspellen.

COVID-19 opnames voorspellen met AI

Daarbij wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde ziekenhuisgegevens en locatiegegevens van de smartphones van mensen in de regio. De verzamelde data wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van AI-algoritmen die ontwikkeld zijn door Ericsson. Op basis van die analyses kan het aantal te verwachten COVID-19 ziekenhuisopnames in een bepaalde regio voorspeld worden.

Inmiddels zijn de resultaten van het AI-voorspelmodel geëvalueerd door de planningsexperts van het universiteitsziekenhuis. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de voorspellingen van het AI-model een significante meerwaarde bieden. Behalve in de regio Göteborg is het voorspelmodel dit jaar ook getest in de regio van het Södra Älvsborgs ziekenhuis in Västra Götaland.