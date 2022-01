Factcheckers eisen actie van YouTube tegen COVID-19 desinformatie

In een open brief, gericht aan de CEO van YouTube, eisen 80 factcheckers, verenigd in Poynter, dat het videoplatform eindelijk serieus werk maakt van de strijd tegen COVID-19 desinformatie. De ondertekenaars van de brief, afkomstig uit landen van alle continenten, stellen dat YouTube nog altijd een van de belangrijkste kanalen is voor de wereldwijde verspreiding van desinformatie is. Het feit dat YouTube, twee jaar na de start van de COVID-19 pandemie, er nog steeds niet in geslaagd is desinformatie over het virus, vaccinatie en aanverwante zaken aan te pakken, baart hen zorgen.

YouTube laat het gebeuren

Hoewel YouTube, zo schrijven de factcheckers, haar best doet om het probleem rondom desinformatie met ‘policies’ en regels aan te pakken, blijkt die strategie niet te werken. In de praktijk doet YouTube te weinig tegen om te voorkomen dat haar platform wordt gebruikt door gewetenloze actoren om anderen te manipuleren en uit te buiten, en om zichzelf te organiseren en geld in te zamelen. De huidige maatregelen blijken onvoldoende.

Via de open brief aan de CEO van YouTube dringen de verenigde onpartijdige en onafhankelijke factcheckers en bij het videoplatform op aan om, samen met hen, de strijd tegen desinformatie en het verwijderen van dergelijke kwalijke content, aan te pakken.