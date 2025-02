Ben jij 60-plusser? Dan is laagdrempelige krachttraining een goed idee!

Veel teamsporters haken af tussen hun 40-ste en 60-ste levensjaar. Dit heeft te maken met het explosieve karakter van veel teamsporten. Snelle bewegingen en regelmatige veranderingen van richting typeren de meeste teamsporten. Dit kan boven een bepaalde leeftijd soms lijden tot blessures of gewrichtsklachten.

In mindere mate haken ook individuele sporters – die al dan niet gezamenlijk aan conditietraining doen – af tussen hun 40-ste en 60-ste levensjaar. Ook conditietraining kan op hogere leeftijd namelijk als steeds zwaarder worden ervaren. Met name als je een aantal maanden hebt overgeslagen, wordt het steeds moeilijker om de draad weer op te pakken.

Lichaamsfuncties 60-plussers staan onder toenemende druk

Enerzijds schetst bovenstaande een ‘gewone’ maatschappelijke realiteit. Anderzijds betekent bovenstaande geen goed nieuws voor de algehele gezondheid van met name 60-plussers. Hoewel ook 60-minners natuurlijk beter niet kunnen stoppen met sporten. Vanaf ongeveer het 60-ste levensjaar gaat echter de spiermassa versneld achteruit, neemt de botdichtheid versneld af, worden hart en vaatstelsel versneld kwetsbaarder en wordt het immuunsysteem minder actief.

In die zin vormt de periode rondom het 60-ste levensjaar een fysiek kantelpunt voor veel lichaamsfuncties. Dit is de laatste decennia steeds duidelijker geworden naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek. Prof. dr. Johan Bellemans legt het een en ander uit, waargenomen door de ogen van een orthopeed.

Vanzelfsprekend hangt het ook enigszins af van jouw levensstijl en wordt het bovendien voor een deel genetisch bepaald. Dit kan betekenen, dat waar het fysieke kantelpunt voor de één rond het 55-ste levensjaar ligt, het voor de ander rond het 60-ste levensjaar ligt.

Kun jij als 60-plusser jouw lichamelijke achteruitgang minimaliseren?

Valt dit tij dan niet te keren, zul je jezelf afvragen? Het antwoord is een volmondig JA! Zolang jij door blijft gaan met teamsporten dan wel regelmatig aan conditietraining blijft doen, is er in principe weinig aan de hand. Hiervoor is het wel noodzakelijk gedurende het hele jaar minimaal tweemaal – maar bij voorkeur driemaal – per week intensief te bewegen gedurende 1 á 1,5 uur. In dat geval kun je de achteruitgang van jouw spiermassa, botdichtheid, hart, vaatstelsel en immuunsysteem tot een minimum beperken.

Vroeger of later echter zul je teamsporten of conditietraining toch moeten laten voor wat het is. Of dit nu op je 65-ste, 70-ste, 75-ste of 80-ste is. Echter ook hierna bestaat er een zinvol alternatief om jouw lichamelijke achteruitgang zoveel mogelijk te beperken. Dit bestaat uit laagdrempelige krachttraining om jouw spieropbouw, botdichtheid, hart, vaatstelsel en immuunsysteem te blijven stimuleren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat je al deze aspecten tot op hoge leeftijd kunt bevorderen, zolang je jouw lichaam maar regelmatig blijft stimuleren.

Laagdrempelige krachttraining als alternatief voor lichamelijke achteruitgang

Om maar meteen een misverstand weg te nemen, denk bij laagdrempelige krachttraining niet aan het klassieke beeld van stoere mannen met zware halters en enorme gewichten. Voor de meeste mensen betekent laagdrempelige krachttraining het doen van oefeningen met behulp van verschillende apparaten en een mat op een sportschool, gym of bij een fysiotherapeut.

Aanvankelijk kun je deze apparaten en oefeningen het beste onder begeleiding van een fysiotherapeut of personal trainer leren kennen en uitvoeren. De fysiotherapeut of personal trainer kan dan bovendien een individueel trainingsschema voor jou opstellen. Op deze manier leer je in hoeverre je jezelf verantwoord kunt belasten.

Met name voor diegenen die nog geen ervaring met krachttraining hebben, vormt fysiogym of fysiofitness hiervoor een prima opstap in groepsverband. Als je na verloop van tijd voldoende zelfvertrouwen hebt opgebouwd, kun je vervolgens ook naar een sportschool of gym gaan om een en ander zelfstandig te beoefenen.

Krachttraining thuis werkt slechts voor enkelen

Natuurlijk kun je ook zelf wat gewichten en een mat aanschaffen en hier thuis mee gaan trainen. De praktijk leert echter dat maar heel weinig mensen de zelfdiscipline kunnen opbrengen om hier geregeld mee aan de slag te gaan. Na verloop van tijd liggen de gewichten en de mat dan in een hoek te verstoffen. Het risico bij krachttraining thuis is bovendien dat je jouw ledematen en gewrichten op een verkeerde manier belast en hierdoor vanwege blessures afhaakt.

Fysiogym of sportschool: kies de vorm die bij jou past!

Fysiogym of fysiofitness is ideaal voor diegenen die in een groepje of onder begeleiding willen sporten. Sportscholen en gyms zijn geschikter voor diegenen die er geen moeite mee hebben om individueel of met zijn tweeën aan de slag te gaan. Bijkomend voordeel is dat sportscholen en gyms ruimere openingstijden hebben.

De overheid moet laagdrempelige krachttraining voor ouderen stimuleren

In het licht van bovenstaande zou onze overheid laagdrempelige krachttraining voor ouderen moeten stimuleren vanwege zijn vele gezondheidsvoordelen. In beweegcampagnes vormt dit vooralsnog een volstrekt onderbelicht onderdeel, terwijl laagdrempelige krachttraining voor ouderen enorme gezondheidsvoordelen biedt in een vergrijzende samenleving.

[Fotocredits – © Yakobchuk Olena – Adobe Stock]