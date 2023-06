Uber opent nieuw hoofdkantoor in Amsterdam

Uber heeft vandaag zijn nieuwe internationale hoofdkantoor geopend in Tripolis Park, Amsterdam. Het kantoor is een van Uber’s grootste tech-centra buiten de VS. Uber telt momenteel meer dan 1.000 werknemers in Amsterdam, met ruimte voor nog eens 1.000 in dit nieuwe gebouw. Uber wil het aantal engineers buiten de VS uitbreiden en wil dat Amsterdam hierbij voorop loopt. Op de nieuwe locatie heeft Uber momenteel 50 openstaande tech vacatures, waaronder voor een Senior Director of Engineering die vanuit Amsterdam een team van tech experts gaat leiden.

Uber EMEA

Uber startte meer dan tien jaar geleden in Amsterdam. Het divers samengestelde team is met de stad meegegroeid en is inmiddels de motor voor Uber’s activiteiten voor heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het belangrijke werk dat vanuit Amsterdam wordt gedaan, geeft richting aan de manier waarop Uber wereldwijd omgaat met belangrijke kwesties zoals duurzaamheid en de afspraken met vakbonden.