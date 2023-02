Boek nu ook een Uber voor anderen met: 'ritten voor gasten'

Voortaan kan je met je Uber app ook een rit boeken voor een vriend of familielid. Want Uber lanceert nu een nieuwe “Ritten voor gasten- functionaliteit.” Waarmee het voor gebruikers mogelijk wordt om gemakkelijk een rit voor iemand anders te boeken, zelfs als die niet beschikt over de Uber-app.

Ritje boeken met Uber

Wil je een rit boeken voor je moeder of je vriend die de Uber app nog niet heeft? Dat is vanaf uiterlijk 13 februari mogelijk. Als eigenaar van het Uber account kan jij zelf de voortgang van de rit volgen in je app, terwijl de passagier alle informatie via sms ontvangt. De betaling gebeurt zoals gewoonlijk veilig via de app met de door de gekozen betaalmethode van de eigenaar van het account.