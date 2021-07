Uber wil dat je een praatje kunt maken met je chauffeur

Uber Driver-app

Uiteindelijk is het op zich een vriendelijk aanbod: je krijgt als chauffeur bij Uber volledige toegang tot Rosetta Stone (dat zijn 24 talen), direct via de Uber Driver-app. Er is wel een klein vereiste: je moet als chauffeur wel een goud-, platinum- of diamantstatus hebben binnen het Uber Pro-programma. Dit programma is in diverse landen live, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland bestaat dit programma waarmee Uber zijn chauffeurs wil motiveren om het nog beter te doen.

Hoewel het in Nederland niet heel vaak voorkomt dat je je Uber-chauffeur niet kunt begrijpen, kan het natuurlijk ook de andere kant op werken: misschien wil een oer-Hollandse driver juist graag beter Engels leren als hij of zij in Amsterdam rijdt en vaak toeristen meeneemt. In Londen is 82 procent van de Uberrijders immigrant en in New York is dat zelfs 90 procent. Als de gesproken taal in dat land niet je eerste taal is, dan kun je altijd wel wat hulp gebruiken om te zorgen dat het op zijn minst een goede tweede wordt.

Ook goed nieuws voor de bezorgers van Uber Eats: ook voor hen komt het Rosetta Stone-taalprogramma beschikbaar.