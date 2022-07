Uber: opzienbarende feiten over taxidienst op straat

Het lijkt soms alsof we Uber al decennia hebben, maar de startup had simpelweg een vliegende start. In zijn eerste vijf jaar was het al snel actief in 31 landen en zette het de taxiwereld compleet op zijn kop. Plotseling had je als consument vooraf al een idee wat een taxi zou kosten, hoe lang je er op moest wachten en waren ze ook in veel gevallen aanzienlijk goedkoper dan de gewone taxi. Mede hierdoor werd Uber al snel een zeer geliefde app die ook nog eens voor heel veel banen zorgde.

Uber maakt misbruik van chauffeurs en gebruik van politici. De krant The Guardian heeft meer dan 124.000 vertrouwelijke documenten over Uber in handen gekregen. De eerste rapporten die het heeft gepubliceerd zijn niet mis. Een optekening van een corrupt bedrijf.

Geen excuses

So far so good, maar nu blijkt dat Uber zeker niet altijd zuivere koffie was. De meeste informatie uit dit lek dateert van 2014, 2015 en 2016. Dat is belangrijke info, want inmiddels is er flink geschoven in de directie. De nieuwe directie heeft het wat dat betreft makkelijk met deze Uber Files: ze geven aan dat veel dingen die in het verleden zijn gebeurd niet in lijn liggen met de huidige waarden van het bedrijf. Maar ook dat ze er geen excuses voor gaan maken. Tegelijkertijd is het wel aan deze directie om te zorgen dat de fouten uit het verleden niet worden herhaald.

Uit de documenten blijkt onder andere dat Uber niet altijd de beste keuzes heeft gemaakt tijdens de lancering van de dienst in Europa. Bij het protest van taxichauffeurs in Frankrijk tegen de komst van Uber, wilde het eigenlijk een tegenprotest starten. Hierbij had de vlam enorm hard in de pan kunnen slaan. De directie kon t weinig interesseren. Het schreef in berichtjes naar elkaar: "Het is het waard. Gegarandeerd geweld. Succes!"

Nu klopt zo'n uitspraak beter met een beetje context. Zo noemden de directieleden zichzelf piraten, omdat ze in veel landen illegaal waren en veel regels moesten ombuigen om wel actief te kunnen zijn. Piraten schromen ook niet om geweld te gebruiken, of beter nog: anderen voor hun karretje te spannen om dat te doen. India wilde met Uber stoppen nadat een Uber-chauffeur daar een vrouw zou hebben verkracht en Thailand zag van Uber af omdat de chauffeurs geen nodige verzekering hadden om commerciële voertuigen te mogen bestuderen.