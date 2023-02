SpaceX blokkeert besturing drones via Starlink in Oekraïne

SpaceX, de eigenaar van Starlink, heeft maatregelen genomen om het gebruik van de satelliet internetservice door het Oekraïense leger voor het aansturen van drones te blokkeren. Het bedrijf is van mening dat haar service nooit bedoeld is om ingezet te worden als ondersteuning van offensieve acties. Daarover heeft SpaceX, toen het besloot Starlink gratis ter beschikking te stellen aan de Oekraïense regering afspraken gemaakt die het nu strenger gaat handhaven.



Starlink was een uitkomst voor de Oekraïne

Toen bijna een jaar geleden de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne uitbrak en de door Putin geïnitieerde bombardementen de communicatienetwerken in Oekraïne platgelegd werden, liet Elon Musk zich met SpaceX van zijn beste kant zien. Hij stuurde honderden Starlink satellietontvangers naar Kiev om de communicatie in het land te herstellen. Communicatie die cruciaal was, en is. Niet alleen voor de verdediging van het land, maar ook voor communicatie met en tussen ziekenhuizen, banken en de inwoners van de Oekraïne.

‘Starlink mag niet voor offensieve doeleinden gebruikt worden’

Dat Starlink door het Oekraïense leger gebruikt wordt om de communicatie voor de verdediging van het land te coördineren vindt het bedrijf geen enkel probleem. Doordat de (internet)communicatie op peil blijft en legeronderdelen met elkaar kunnen blijven communiceren, slaagt het Oekraïense leger er regelmatig in om Russische raketten en drones neer te halen voordat die hun doel treffen.

Echter, de verbindingen van de satelliet internetservice worden dus ook gebruikt voor het aansturen van drones die Russen kunnen aanvallen. En dat kan volgens Starlink nooit de bedoeling zijn. “Het was nooit onze bedoeling om hen (het Oekraïense leger, red.) onze dienst voor offensieve doeleinden te laten gebruiken", aldus een woordvoerder van Starlink.

Dat besluit zette nogal wat kwaad bloed bij Mykhailo Podolyak, een politiek adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy. Via Twitter liet hij weten dat bedrijven, hij noemt daarbij SpaceX in het bijzonder, moeten beslissen aan welke kant ze staan in het conflict tussen Oekraïne en Rusland.