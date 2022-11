Publiek is weer welkom in het Top 2000 Café

De NPO Radio 2 Top 2000 wordt dit jaar 'publieker' dan ooit. Luisteraars kunnen eindelijk weer fysiek de uitzending in het Top 2000 Café bijwonen. En natuurlijk kan dat ook gewoon virtueel via tv-schermen zoals we dat in de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. Nieuw is dat er nu voor het eerst publiek 24 uur per dag welkom is in het Top 2000 Café.

Van eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond is heel Nederland welkom in het NPO Radio 2 Top 2000 Café, fysiek in Beeld en Geluid in Hilversum of virtueel via het scherm. Publiek kan tijdens de uitzending van de lijst via de site van NPO Radio 2 met een druk op de knop videobellen om via tv-schermen virtueel aanwezig te zijn. De kaartverkoop voor live bezoek aan het Top 2000 Café start op vrijdag 9 december 10.00 uur online via de website van nporadio2.nl.

NPO Radio 2 Top 2000

De NPO Radio 2 Top 2000 is nog altijd één van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. De lijst der lijsten wordt elk jaar samengesteld door het publiek. Het is alweer de 24e editie van de Top 2000, die vervolgens te horen en te zien is vanaf eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond. De uitzending vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO Radio 2, nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3. En dus voor het eerst ook 24 uur per dag bij te wonen voor publiek.