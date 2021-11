Het is weer die tijd van het jaar… Stemmen voor de Top 2000

Vanaf 27 november is het weer zover, de jaarlijks terugkerende stemweek voor de Top 2000. Een week lang, tot en met 3 december, mag heel Nederland dan weer hun lijstjes met maximaal 35 favoriete nummers indienen. In tegenstelling tot onze nieuwe regering is de formatie van de nieuwe Top 2000 lijst kort na het sluiten van de stembussen al een feit. Geen gedoe met overleg in achterkamertjes en uitgelekte memo’s. Hoewel, de manier waarop drie NPO Radio2 DJ’s de opening van de stemweek aankondigden doet anders vermoeden.

Top 2000 keuzestress Voor wie denkt dat het samenstellen van een regering al een hele tour is, die moet zich maar eens wagen aan het selecteren van maximaal 35 nummers voor de Top 2000. Dat lijken er heel wat, maar als ik door de kandidatenlijst blader dan ben ik bij de letter ‘D’ meestal al door mijn 35 nummers heen. Vorig jaar was The End van The Doors – op zich een prima keuze – als 35e en laatste song op mijn lijst.

Geen Queen of Eagles op mijn lijst dus. Twee bands die al vele jaren elkaar afwisselen als nummer 1 van de Top 2000. Behalve vorig jaar, toen Danny Vera’s Rollercoaster ineens de meeste stemmen kreeg. Daarvoor was het voor het laatst in 2005 dat niet Bohemian Rhapsody of Hotel California het nieuwe jaar inluidden. Daarvoor zorgde toen ook al een nummer van Nederlandse bodem: Avond van Boudewijn de Groot.

Vijf verschillende nummers 1 Sinds de eerste editie van de Top 2000, in 1999, hebben sowieso maar vijf verschillende songs op nummer 1 gestaan. Koploper is, dat zal niemand verbazen, Bohemian Rhapsody. Dat nummer stond van de 22 edities maar liefst 17 keer op 1. Hotel California bekleedde die positie twee keer, in. 2010 en 2014. Over Avond van Boudewijn de Groot en Roller Coaster van Danny Vera heb ik het al gehad. De vijfde nummer 1 was van John Lennon. Zijn nummer Imagine bereikte de nummer 1 positie van de Top 2000 in 2015. Dat was enkele maanden na de aanslagen tijdens een optreden van The Eagles of Death Metal in de Bataclan in Parijs. Tijdens een herdenking nam een onbekende pianist achter een piano in de buurt van de Parijse concertzaal en speelde daar een instrumentale versie van Lennon's nummer Imagine. Die beelden gingen de hele wereld over, en leidden twee weken later ook tot een hausse van stemmen voor Imagine tijdens de Top 2000 stemweek.

Kun je een nummer de Top 2000 instemmen? Al jaren wordt veel gediscussieerd over de samenstelling van de Top 2000. ‘Hoe kunnen dezelfde nummers telkens weer zo hoog eindigen?’ en ‘Hoeveel stemmen hebben de nummer 1 en nummer 2000?’ Vragen die elk jaar weer terugkomen. De eerste is volgens mij simpel te beantwoorden. Het zijn geweldige songs. Echte ‘evergreens’ die generaties lang meegaan. De kritiek dat er ‘weinig’ nieuws in de Top 2000 verschijnt, of dat er maar weinig veranderd, is echter niet terecht. Als je door de lijsten van de afgelopen 22 jaar heen loopt dan zie je wel degelijk heel wat veranderen tussen, pakweg, nummer 100 en 2000. Toegegeven, in de Top 25 staan vaak dezelfde nummers, maar ja, dat zijn dan ook de beste 25 songs van de afgelopen 70 jaar. Daar komen er niet elk jaar een paar bij. Over het aantal stemmen dat songs ontvangen hebben om op een bepaalde plek te eindigen, worden geen mededelingen gedaan door de samenstellers van de Top 2000. Begrijpelijk, want dan zou iedereen weten wat er nodig is om een bepaald nummer (hoog) in de lijst te ‘stemmen’. Toch staan in de lijst wel degelijk nummers die door bepaalde fanclubs of (social media) acties de lijst in gestemd zijn. Het mooiste voorbeeld daarvan is de Pokemon song, Gotta Catch ‘em All.