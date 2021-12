Rooftop opening van de Top 2000

In navolging van Peter Koelewijn, The Beatles en U2 heeft ook de Top 2000 nu een legendarisch ‘rooftop’ optreden op haar naam staan. Afgelopen nacht, precies om 0u00, werd de 22e editie van een van de populairste radio-events die Nederland rijk is, weer afgetrapt door DJ Bart Arens. Voorheen deed hij dat vanuit de studio of het Top 2000 Café. De afgelopen twee jaar hebben we echter te maken met 'het nieuwe normaal'. Voor het tweede jaar op rij mag er geen publiek fysiek aanwezig zijn in het Top 2000 Café omdat, ach, die reden kennen we inmiddels allemaal wel.

Het dak eraf, maar dan anders

De muzikale aftrap, met Bart Arens achter de toetsen, is al een paar jaar traditie tijdens de start van de Top2000. Spectaculair, muzikaal gezien, is het elk jaar wel, maar dit keer werd het wel heel bijzonder. Op het dak van Beeld en Geluid in Hilversum. Daar waar, binnen, het Top2000 Café elk jaar opgebouwd wordt.