Havoc is net uit, de film waarin Tom Hardy een detective speelt die infiltreert in iets waarvan hij van te voren de schaal niet kan overzien. Heel geweldig zijn de reviews niet, maar hij heeft een goede voldoende. Smaakt het naar meer of wil je juist iets beters zien? Explosies, slow motion, oneliners en gezichten vol schrammen: dit zijn 10 goede actiefilms op Netflix.

10 goede actiefilms op Netflix

De actiefilm is een breed genre. We hebben de actiefilms met over-de-top stunts zoals Mission Impossible met Tom Cruise. We hebben actiefilms met altijd dezelfde opzet zoals James Bond. We hebben actiefilms waarin het vooral om de ‘gadgets’ gaat, zoals Fast & Furious. Sommige actiefilms schuren tegen horror aan, sommigen tegen romcoms en anderen tegen science fiction: het kan vele kanten op. Maar wil je vooral dat het de goede kant opgaat, dan hebben we hier 10 actiefilms voor je om je soundbar eens goed van zich te laten horen.

1. Rebel Ridge

Rebel Ridge is een vrij recente actiefilm van Netflix die draait om een voormalig marinier die naar een klein stadje gaat om de borgsom van zijn neef te betalen. Eenmaal daar krijgt hij het aan de stok met de corrupte politie aldaar en gaat hij de strijd aan met deze afvallige agenten. Wat deze actiefilm bijzonder maakt is dat er niet echt keiharde actie is in de zin dat je 10 doden voor een dubbeltje krijgt. Het hoofdpersonage, gespeeld door Aaron Pierre, is juist helemaal niet zo voor het gebruiken van geweld. Een bijzondere vertelling die we nog niet eerder zagen.