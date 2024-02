​Prijsplafond biedt niet voor iedereen hetzelfde voordeel

Prijsplafond energie is voor warmtestoker op elektriciteit oneerlijk. Stookt men op gas dan is er ook een prijsplafond, schakel je over op elektriciteit dan wordt het extra verbruik voor de gasloze verwarming niet in een aangepast plafond verwerkt.

Het plafond werd in het leven geroepen toen de prijzen voor gas en elektra vrij rap extreem veel stegen. De overheid stelde geld beschikbaar voor mensen die tot een bepaalde hoeveelheid per jaar gas en elektra gebruikten. Kwam je erboven, dan betaalde je wel het normale tarief. De eerste 1200 kubieke meter gas is maximaal 1,45 euro (was het minder, dan betaalde je dat lagere bedrag). De eerste 2900 kWh stroom maximaal 40 eurocent.

Het is deze debiliteit, want energieverbruik hangt af van het huishouden. Denken dat een gezin van 4 het af kan met 1000m3 is een dikke uitdaging t.o.v. de eenpersoonshuishoudens. Daarom is het prijsplafond oneerlijk, omdat het geen rekening houd met de grote van het huishouden.

Tot 160 euro verschil

Kortom, kreeg je in de zomer je eindafrekening, dan zit je goed. Krijg je hem nu nog, of in de laatste twee kwartalen van 2023, dan had je dus minder voordeel. Dat komt omdat energielevanciers met een gewogen gemiddeld jaartarief werken en dat betekent dat alles op een hoop wordt gegooid. De prijzen per maand gaan bij elkaar en worden dan door 12 gedeeld. Dat is een voordeel voor mensen die in de zomermaanden hun jaarnota krijgen. Het is eerlijker als wordt gekeken naar alleen de prijzen per maand die boven at prijsplafond liggen. In een rekenvoordeel dat de website geeft staat dat iemand hierdoor 25 euro misliep. Dat is toch een flink verschil. En dat valt bij deze voorbeeldpersoon nog mee: het schijnt op te kunnen lopen tot wel 160 euro.

En het is ook niet hoe de overheid het heeft beloofd. Dat was een hoger tarief als je eroverheen ging, maar als je lager ging dan betaalde je dat lagere bedrag en was er geen sprake van compensatie. Door zo’n gemiddelde berekening te kiezen kom je dus niet helemaal eerlijk uit. Echter geeft de overheid aan dat wat energieleveranciers doen wel klopt. Anders zou het niet uitvoerbaar zijn, stelt het. Dat komt mede door de vele verschillende contracten die er zijn. Het gaat dus niet veranderen. Nu kun je zelf niet zo makkelijk het moment veranderen waarop je je eindnota krijgt, tenzij je op dat moment besluit van energieleverancier te wisselen. Bovendien heeft het nu geen zin meer: er is immers geen prijsplafond meer. Maar mocht er ooit weer zoiets komen, dan weet je in ieder geval wat je te doen staat.