Op 1 juli wordt tanken weer duurder

De zomervakanties staan voor de deur. Voor veel mensen een dure tijd. Een paar dagen of weken vakantie is een flinke aanslag op je uitgaven. Helaas komt daar op 1 juli nog een onprettige verrassing bij. Eentje die meer dan een jaar geleden al aangekondigd werd, maar dat zal bij velen waarschijnlijk niet meer zo vers in het geheugen liggen. Op 1 april – en dat was geen grap – 2022 werd door de explosief stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, door het kabinet besloten om de accijnzen op benzine, diesel en LPG tijdelijk te verlagen. Op dat moment kostte een liter Euro95 ruim 2,50. Een groot deel van die accijnsverlaging wordt op 1 juli a.s. (2023 dus) weer teruggedraaid.

Euro95 bijna 14 cent duurder

Dat betekent dat de prijzen van brandstof op 1 juli een kleine 14 cent duurder worden, 13,8 om precies te zijn. Inmiddels liggen de brandstofprijzen weliswaar een stuk lager dan ruim een jaar geleden, rond de 1,85 voor een liter Euro95, maar het is toch een onprettige verhoging. Zeker omdat de inflatie het afgelopen jaar in Nederland (en de rest van Europa) maand na maand naar recordhoogtes steeg.

Hoe dan ook, vanaf 1 juli kost een liter Euro95 weer tegen de 2 euro. Op autosnelwegen gaat die prijs er dan ver overheen. Overigens waren de tijdelijke accijnsverlagingen op diesel en LPG niet zo hoog. Voor diesel was dat 9,9 cent en voor LPG slechts 3,2 cent.

Mocht je nu niet, zoals veel grensbewoners, in de gelegenheid zijn om in België of Duitsland te gaan tanken, probeer dan in ieder geval je tank nog even vlak voor 1 juli vol te gooien. Overigens zijn de prijsverlagingen in onze buurlanden al een hele tijd geleden afgeschaft. In Duitsland gebeurde dat zelfs al op 1 september van het vorige jaar. Daardoor was het prijsverschil met Nederland niet meer heel erg groot. Hooguit 10 tot 15 cent, op de meest gunstige momenten. Vanaf 1 juli wordt dat dan dus weer 25 tot 30 cent, zoals het voor de oorlog in de Oekraine ook was. Het prijsverschil met België is vaak nog iets groter. Dat kan zomaar nog eens 5 cent per liter extra schelen. Dat worden weer lange rijen bij de tankstations vlak over de grens.