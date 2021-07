Na dansen vrijdag 'Sjansen met Janssen' in Haarlem

Hoewel 'dansen met Janssen' achteraf gezien niet de meest handige uitspraak is gebleken, blijft de GGD in Haarlem graag rijmen met Janssen. Daar introduceren ze binnenkort namelijk 'Sjansen met Janssen'. Aanstaande vrijdagavond, 23 juli , wordt het vaccineren namelijk gecombineerd met speeddaten . Aangezien iedereen die een prik heeft gekregen minimaal 15 minuten moet wachten, is er alle tijd voor een korte blind date. Na de prik op date bij de GGD, het gaat echt gebeuren. De organisatie belooft dat de ruimte wordt omgetoverd en wat minder klinische en meer romantische sfeer krijgt.

Sjansen met Janssen

Vrijgezelle volwassenen zonder medische indicatie kunnen zich aanmelden voor een Janssen vaccin, gevolgd door een blind date. De organisatie is in handen van GGD Kennemerland en het 'evenement' vindt vrijdag 23 juli tussen 17.30u en 19.30u plaats in het Kennemer Sportcenter. Er zit een duidelijke gedachte achter het initiatief:

"Voor veel mensen zonder partner is de coronaperiode extra zwaar geweest. Het doel van het evenement 'Sjansen met Janssen' is dan ook om volwassenen die dat leuk vinden, in staat te stellen om elkaar op een laagdrempelige en coronaveilige afstand te ontmoeten. Tegelijkertijd geeft het hen een extra mogelijkheid om een vaccinatie te komen halen."

Het lijkt dus vooral een strategie te zijn om meer volwassenen over te halen om zich te laten vaccineren. Alle volwassenen in Nederland hebben inmiddels al een oproep gekregen en een hoop 18+'ers hebben die (eerste) prik al gekregen.In Nederland hebben we op dit moment al meer bijna 7 miljoen volledig gevaccineerden en meer dan 4,7 miljoen mensen die een eerste prik hebben gekregen.

Veiligheid tijdens het evenement

Het daten zelf vindt plaats op coronaveilige afstand en de 15 minuten wachttijd zijn bedoeld om bijwerkingen te monitoren. Als deelnemers aan het datingevent zich niet goed voelen, dan is er medische hulp beschikbaar. Twee weken na de vaccinatie met Janssen zijn deelnemers volledig beschermd tegen COVID-19. Als de blind date een vervolg krijgt na twee weken krijgt het 'stel' een presentje van GGD Kennemerland. Volwassenen die al een afspraak hebben staan met voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten.

Aanmelden

Zie je het 'Sjansen met Janssen' wel zitten? Meld je dan nu aan via deze pagina. De GGD Kennemerland weet inmiddels dat er ook mensen zijn die zich identificeren als non-binair, dus kun je ook die optie kiezen bij 'geslacht'.