Gratis coronatest als je op reis gaat: zo werkt het

De vakantieperiode is aangebroken, steeds meer landen staan 'op geel' en dus stappen we maar al te graag weer in de auto of het vliegtuig om op vakantie te gaan. Maar helemaal zorgeloos reizen is er voorlopig nog niet bij. Veel landen eisen namelijk een negatief testbewijs. Het gaat dan om een negatieve uitslag van een antigenen- of PCR-test. Die heb je gewoon nodig, anders kom je het land van bestemming over het algemeen niet binnen. Die vlieger gaat sowieso op als je vliegt. Tot en met morgen kun je hiervoor alleen terecht bij een commercieel testbedrijf en kon die vakantie daardoor flink duurder uitpakken. Daar komt vanaf 1 juli verandering in!

Gratis testen als je op vakantie gaat

Omdat veel landen eisen dat je óf een negatief testbewijs toont óf laat zien dat je volledig gevaccineerd bent, heeft de regering besloten gratis testen aan te bieden. Het merendeel van de gevaccineerden heeft pas één prik gehad en dat is vaak niet voldoende als je naar het buitenland gaat. Voor een reis binnen de Europese Unie heb je een coronabewijs nodig. In juli en augustus kun je je gratis laten testen. Is de uitslag negatief? Dan krijg je een QR-code in de CoronaCheck App.