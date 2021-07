Binnenkort op vakantie? Geen paniek, je kunt nog steeds op reis!

Nu de zomervakanties bijna van start gaan, maar ook de coronabesmettingen enorm toenemen, raken vakantiegangers in paniek. Logisch, want eindelijk staat die langverwachte reis op de planning en horen we ineens elke dag weer nieuws over aangescherpte maatregelen en kleurcodes. Want wat gebeurt er als ons land op 'rood' wordt gezet? En welke maatregelen gelden er nu eigenlijk precies? Werk het Europese coronapaspoort al? Wij zochten het voor je uit en blijven dit artikel updaten, want het is verstandig om goed voorbereid op reis te gaan.

Code rood voor Nederland: wat zijn de gevolgen?

Deze week hoorden we al regelmatig dat Nederland op de Europese coronakaart dreigt rood te kleuren. Ondanks dat dit in veel opzichten heel vervelend is, betekent het niet direct dat je vakantie niet door kan gaan. De rode kleur die ons land op deze kaart kan krijgen, voorlopig staan we nog niet op donkerrood, staat los van de reisadviezen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gegeven. Je kunt gewoon reizen naar landen die groen of geel zijn gekleurd. Dat komt vooral door het Digitaal Corona Certificaat (DCC) dat geldig is in de Europese Unie en wat wij ook het coronapaspoort noemen.

Reizen met Digitaal Corona Certificaat

De EU-lidstaten hebben afgesproken dat er veilig gereid kan worden als je dit certificaat op zak hebt. Overigens kan een land dan nog steeds aanvullende eisen stellen aan reizigers uit bepaalde landen. Op dit moment is dat voor Nederlanders nog niet het geval. Het kan veranderen wanneer we donkerrood kleuren. We staan nu op oranje en hopelijk 'halen' we donkerrood niet. Andersom worden ook maatregelen getroffen. Zo kan Nederland ervoor kiezen dat wij ons laten testen voor terugkeer uit een land met veel besmettingen. Maar ook dan geldt weer het reisadvies van Buitenlandse Zaken.