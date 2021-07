Testenvoorjereis.nl is live: regel nu je gratis coronatest

Je hebt ongetwijfeld iemand op Instagram voorbij zien komen die in zijn stories prachtige zonsondergangen, palmbomen en tropische cocktails deelt. Wat hebben we na al dat thuiszitten ontzettend veel behoefte om op reis te gaan. Echter gaat dat wel gepaard met onzekerheid: hoe regel je nou een test waarmee je op vakantie kunt? De GGD helpt je erbij, maar de telefoonlijn is al een paar dagen flink overbelast. Gelukkig is de website waarop je het ook kunt regelen nu live.

Gratis coronatest bij de GGD

De reden voor de drukte is dat de test bij de GGD gratis is, waardoor veel mensen hier gebruik van willen maken. Je hoeft echter niet per se te bellen, je kunt ook kijken op testenvoorjereis.nl waar je nu ook een afspraak kunt maken. Het is aan te raden om het via de GGD te doen, want daar kun je een PCR-test laten doen die je niets kost. Ga je naar een commerciële partij, dan ben je daar zomaar 120 euro voor kwijt. Dat maakt een vakantie wel een stuk duurder.

Lukt het je een afspraak te maken bij de GGD, dan moet je die wel goed timen. Afhankelijk van het land waar je heengaat, moet de PCR-test niet te oud zijn. De uitslag komt binnen 26 uur binnen, dus je moet zorgen dat je vlucht niet voor die tijd plaatsvindt. Eigenlijk kun je zelfs beter 30 uur aanhouden, want het duurt nog vier uur voordat de testuitslag te vinden is in de CoronaCheck-app.