Hoge inflatie: zo zorg je dat je je boodschappen betaalbaar houdt

Concerten zijn uitverkocht, terrassen zitten vol met het mooie weer, maar toch voelen we het allemaal: het leven wordt steeds duurder. De inflatie was in april 4,1 procent hoger dan het jaar ervoor. De prijzen rijzen de pan uit. Die luxe dingen zoals restaurants en concerten kun je zelf schrappen, maar we moeten allemaal eten. Zo houd je je boodschappen betaalbaar.

Buk

Het is een klassieker, maar dat maakt het niet minder waar: hoe lager je gaat, hoe lager de prijzen. Vaak liggen de duurste merken bovenin het schap en hoe lager hoe goedkoper het wordt. Euroshopper bestaat niet echt meer in Nederland, maar zo’n merk zou zeker op een plek liggen waarvoor je even door de knietjes moet. Het blijkt vaak uit tests dat de nepper van het A-merk helemaal niet zo anders smaakt of minder lekker zou zijn dan het A-merk zelf, dus kijk vaker naar het huismerk of goedkopere merken: zeker als je het in een gerecht verwerkt, dan zal je er weinig last van hebben.

Koop veel in de aanbieding

Het is altijd naar als je alleenwonend bent, maar het is nu eenmaal zo dat boodschappen het goedkoopst zijn als je in de aanbieding koopt. En aanbiedingen betekenen nu eenmaal dat je er veel van moet kopen voor meer voordeel. Zorg dus dat je je vriezer vollegt en dat je meteen 5 rollen rijstewafels koopt, zodat je van afprijzingen profiteert. Het enige nadeel is dat dat met verse producten uit de koelkast vaak moeilijker is en de vriezer maar zoveel ruimte heeft, maar als het kan en in je huis past, koop dan zeker grotere verpakkingen en meer verpakkingen, zodat je zoveel mogelijk voordeel bereikt.