Is de kassaloze supermarkt mislukt?

Amazon sluit meer en meer van zijn kassaloze supermarkten en dat is geen goed teken. Albert Heijn had ook ooit een kassaloze Albert Heijn To Go en al was dat echt nog een experiment, kunnen we voorzichtig stellen dat de kassaloze supermarkt niet werkt.

Kassaloze supermarkt

Self-checkout geeft ook al veel problemen. Steeds vaker zie je dat mensen hele winkelkarren vullen en het lef hebben om een ding te scannen. Dat komt omdat mensen denken dat ze er makkelijk mee wegkomen: zo’n supermarktmedewerker kan inderdaad niet zo goed al die kassa’s tegelijk in de gaten houden. Het kunnen doen, is natuurlijk iets anders dan het ook doen. Echter zien we ook dat boodschappen steeds duurder worden, waardoor het in sommige gevallen ook een aantrekkelijkere optie wordt om dit te doen.

Je zou denken dat de kassaloze supermarkt dan een uitkomst is: wat je pakt is wat je koopt. Je kunt dan niet zonder te betalen weglopen. Waarom werkt het dan toch niet? Dat heeft meerdere redenen. In het geval van de AH To Go is dat waarschijnlijk dat het gevoelig is voor fouten: als je iets niet meer wil, snapt hij dan dat je het teruglegt? Wordt er met gewicht gewerkt, dan kun je bovendien gewoon een steen neerleggen en is het eventueel alsof je niks hebt gepakt.