​Opmerkelijk: Amazon stopt met zijn kassaloze supermarkt

Het was een video die volledig viral ging, en terecht: Amazons kassaloze supermarkten. Nu lijkt het daar echter op terug te komen. Het verwijdert de Just Walk Out -technologie uit de Fresh-supermarkten in de Verenigde Staten. Daarmee komt een einde aan iets dat veel supermarkten hebben proberen na te doen.

Weglopen zonder betaalproces

Ook in Nederland waren sommige supermarkten geïnspireerd geraakt door deze technologie: Albert Heijn heeft een tijdje een AH to go getest die gebruikmaakte van scanners om te controleren wat je dan allemaal meenam wanneer je in de winkel shopte. Echter hebben we na een testperiode op het eigen hoofdkantoor en bij Schiphol niets meer gehoord over deze hypermoderne supermarkt. Misschien met een reden: Amazon zal ook niet voor niets ervoor kiezen om toch te stoppen met deze shop-and-walk-tech.

The Information schrijft dat de technologie teveel problemen had. Het wordt door sommigen zelfs een illusie van automatisering genoemd. Wat blijkt namelijk -en ga even zitten, want dit is vrij schokkend-, het is geen AI die al het werk doet. Er schijnen 1.000 echte mensen te zijn die de camera’s bekijken om te controleren wat iemand meeneemt en of dat klopt met de rekening. Je denkt dus dat een intelligent camerasysteem naar je kijkt, maar in werkelijkheid is het een hardwerkende Indiër: het wordt namelijk ook nog eens niet in eigen land verwerkt, maar in India.