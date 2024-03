Het nieuwe plastic-alternatief komt van dit verrassende materiaal

Er wordt nog steeds volop gezocht naar alternatieven voor plastic. We hebben bijvoorbeeld in de supermarkt al geen weggooibordjes meer van plastic, maar alleen van karton. Weggooi-messen? Die zijn van hout. Bomen geven ons veel mogelijkheden en daar komt er nu nog eentje bij: onderzoekers hebben een plastic-alternatief ontwikkeld op basis van boomschors.

Het gaat om schors die overblijft nadat hout is bewerkt. Een Servisch bedrijf heeft besloten om te werken met dezelfde middelen die worden gebruikt in de plastic-industrie en dat blijkt goed te werken. Het idee is om er dingen mee te maken die nu echt typisch weggooiplastic zijn. Dat is zeker belangrijk in Europa, omdat we hier steeds meer regels hebben rondom plastic. Denk bijvoorbeeld aan de tasjes die je vroeger overal gratis kreeg om je boodschappen in te doen, maar die nu steeds meer geld kosten en soms zelfs helemaal niet meer worden aangeboden.

Van de 400 miljoen ton plastic die jaarlijks wordt geproduceerd schijnt slechts 9 procent te worden gerecycled. Dat moet beter. Niet alleen omdat het zonde is voor een product dat zoveel moeite kost om te produceren, maar ook omdat er veel plastic in de zee eindigt en daarmee het leven verpest van dieren, planten en uiteindelijk ook onszelf. Tijd om plastic op een andere manier in te zetten en voor de typische weggooi-dingen die normaal van plastic worden gemaakt een alternatief te gebruiken. Die zijn er wel, maar niet iedereen vindt die even prettig, waardoor er nog steeds wordt gezocht naar betere opties. Die lijkt nu gevonden in boomschors.

Boomschors als alternatief

Vaak worden die alternatieven alsnog helemaal nieuw gemaakt, terwijl Bpacks nu een manier heeft om juist afval te veranderen in een alternatief. Het gaat dan dus om afval uit de houtindustrie en er kan naar schatting zo’n 350 miljoen kubieke meter aan boomschorsplastic worden gemaakt. Het gaat gepaard met een soort korrels maken die vervolgens worden vermaakt tot bladen, zoals dat ook met plastic werkt. Het voordeel is dat het hierdoor ook niet zo heel duur is om te wisselen naar deze productie: de plasticmakers hebben het materiaal al in huis om dit te verwerken. Producten gemaakt van schors kunnen na gebruik gewoon op de composthoop, of direct in je tuin, waar het waardevolle voedingsstoffen aan de aarde kan toevoegen.

75 procent van de materialen die Bpack gebruikt komen direct als afval uit de houtindustrie, maar verder is het verpakkingsmateriaal 100 procent plantaardig. Drinken uit een beker van boomschors klinkt nu misschien wat ver weg, maar het is dus dichterbij dan je denkt. En het is een goede nieuwe manier om bomen in te zetten die vervolgens weer beter zijn voor de natuur, waaronder de bomen dus.