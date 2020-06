Goed Nieuws Vrijdag: Artemis Fowl op Disney+ en een nieuwe Banksy opgedoken

Welkom op je vrijdag! Het is weer bijna weekend en die begin je extra lekker met een verse portie goed nieuws. Deze week vertellen we je onder andere meer over een ontdekte Sim-game van Maxis, een nieuw seizoen van The Sinner op Netflix, Artemis Fowl op Disney+, de camping met festivalgevoel van ID&T en een gloednieuw kunstwerk van Banksy. Geniet van dit zonnige weekend en de goede vibes in deze editie van Goed Nieuws.

Nieuwe protestkunst van Banksy Kunstenaar Banksy was veel in het nieuws de laatste weken. En met alle protesten van de afgelopen weken rondom Black Lives Matter, kon een nieuw kunstwerk eigenlijk niet ontbreken. Op Instagram zien we dat de kunstenaar een indringend stilleven heeft gemaakt om zijn steun te betuigen. Zoals altijd weten we (nog) niet waar we zijn nieuwste kunstwerk kunnen bewonderen. Eerder deze week was Banksy in het nieuws omdat een van zijn gestolen kunstwerken is teruggevonden. De kunstenaar maakte dit ter nagedachtenis aan het bloedbad in het Parijse Bataclan, waar het in januari vorig jaar werd gestolen. Het is teruggevonden in een Italiaans landhuis bij de plaats Teramo.

Er is een verdwenen Sim-game van Maxis ontdekt Ontwikkelaar Maxis is bekend van The Sims, maar heeft ook wel eens andere simulatiegames gemaakt. Onder andere SimRefinery, een blijkbaar incompleet prototype dat op archive.org werd geupload en toen weer verwijderd. Het gaat om de spannende wereld van olieraffinaderijen, wat best een fascinerend en SimCity-achtig onderwerp kan zijn, maar misschien niet direct iets waarvan je zegt: daar wil ik wel eens god over spelen. Misschien dat Maxis dat uiteindelijk ook dacht, waardoor het nooit iets is geworden, maar dat het in ieder geval half heeft bestaan is al eindeloos fascinerend. Gaaf dat er anno 2020 nog steeds dit soort mooie vondsten worden gedaan.

The Sinner is terug op Netflix De succesvolle en duistere serie The Sinner komt al heel snel met een nieuw seizoen. Vanaf 19 juni (volgende week vrijdag dus) kun je het bekijken op Netflix. Rechercheur Harry Ambrose keert terug, verder zien we geen vertrouwde gezichten. Net zoals in de vorige seizoenen is het een op zichzelf staand verhaal. De hoofdrol is dit keer weggelegd voor Matt Bomer, die je misschien nog wel kent van Will & Grace. Seizoen 1 en 2 waren een groot succes en de trailer van het nieuwe seizoen belooft alvast veel goeds.

Artemis Fowl staat nu op Disney+ Het zou eigenlijk een bioscoopfilm worden, maar dat is niet helemaal gelukt. Daarom heeft Disney besloten om Artemis Fowl meteen op zijn streamingdienst Disney+ te plaatsen, en dat vinden we helemaal niet erg. Het is een fantasy-avontuur met een wetenschappelijke inslag, maar vooral een bijzondere jeugdfilm over een 12-jarig Iers jongetje dat met een dwerg en fee moet samenwerken om zijn vader te redden. De flick is gebaseerd op een boek en je ziet er onder andere Judi Dench, Colin Farrell en Josh Gad in. Heel goede reviews krijgt hij niet, maar het is wel weer een fantastisch gemaakte productie voor als de zon zich weer even niet laat zien.

3,5 miljoen nieuwe streamers op Twitch Twitch heeft een groei doorgemaakt van maar liefst 87 procent dit jaar. De livestreamdienst voor met name gamers heeft van januari tot mei maar liefst 3,5 miljoen nieuwe streamers verwelkomt. Dat is meer dan ooit tevoren, en iets dat uiteraard onder andere kon gebeuren doordat mensen meer thuis moeten zitten door de maatregelen. Je kunt op Twitch ook ‘just chatting’ doen, en daar is ook enorm veel groei in te zien: er is maar liefst 43.2 miljoen uren aan Just Chatting-streams bekeken, met daarna 30,9 miljoen uur League of Legends. Lekker bezig Twitch!

Camping met festivalgevoel: kamperen met ID&T in Drenthe Een festivalseizoen hebben we niet in 2020 en dus doen organisatoren hun best om een tof alternatief te bieden. In de meeste gevallen betekent het de switch naar een virtueel festival. ID&T gaat nog iets verder. De organisatie achter festivals als Mysteryland en Defqon.1 opent dit jaar een camping in Drenthe. Een dikke maand lang kun je hier, op veilige afstand van andere bezoekers, kamperen en toch een beetje het festivalgevoel beleven. Klinkt goed toch? Lees hier meer over 'Camping Tijdloos'.