Goed nieuws vrijdag: grootste Maya-bouwwerk ooit ontdekt en meer Brooklyn 99 op Netflix

Het is weer vrijdag en dus zijn we er weer met goed nieuws! Deze week lees je onder andere meer over de ontdekking van een Maya-monument in Mexico, een bionisch oog waardoor blinden weer kunnen zien en een seizoen 6 van Brooklyn Nine-Nine op Netflix. Wist je trouwens al dat de musea sinds 1 juni weer open zijn? Wie een museumjaarkaart heeft kan er voorlopig nog van profiteren. Daarover ook meer deze week. Enjoy en verspreid het goede nieuws!

Grootste en oudste Maya-monument gevonden Weer een mooie archeologische vondst in deze bijzondere tijden: in Tabasco (Mexico) is het grootste Maya-monument gevonden dat we tot nu toe hebben gezien. Het is wel 3.000 jaar oud. Het ligt onder een stuk land met wat bewoning en is zo groot, dat het maar moeilijk is voor te stellen. Dank Lidar-technologie kon het toch worden ontdekt. Het is wel 1,4 kilometer lang en 10 tot 15 meter hoog. Er is tussen de 3,2 miljoen en 4,3 miljoen kuub aan klei en aarde nodig geweest om het in elkaar te zetten. Yes, dat is meer dan voor de piramides. Men denkt dat het een soort rituele plek was. Erg bijzonder, want juist omdat het zo oud is, leert het ons dat de Maya’s dus veel eerder begonnen samen te werken aan deze grote werken dan eerder werd gedacht.

Brooklyn Nine-Nine seizoen 6 staat eindelijk op Netflix Vanaf vandaag staat seizoen 6 van Brooklyn Nine-Nine eindelijk op Netflix. We hebben lang moeten wachten op een nieuw seizoen van de hitserie, maar nu is het gelukkig zover. We gaan eindelijk zien hoe het Jake en Amy vergaat als getrouwd stel en zien hoe Captain Holt in een depressie belandt. We kunnen niet wachten om hieraan te beginnen, zeker met dit regenachtige weer. Naast Brooklyn Nine-Nine staat vanaf vandaag ook een nieuw seizoen van Queer Eye op Netflix en het laatste seizoen van 13 Reasons Why. Die regenachtige dagen komen we dus wel door.

Goed nieuws voor Museumjaarkaarthouders Als je een Museumjaarkaart hebt (lekker bezig!), dan heb je als het goed is een e-mail ontvangen met goed nieuws. De organisatie heeft besloten om voor alle maanden dat je geen bezoek kon brengen aan musea, de kaart te verlengen. Je hoeft daar niets voor te doen en in de mail staat wat je nieuwe einddatum is. En om te zorgen dat je nog langer plezier kunt hebben van je culturele jaarkaart, krijg je ook nog eens 2 weken extra cadeau. En wij hebben alvast een mooi museumstuk voor je: een zeer retro commercial voor deze culturele kaart:

Subway komt met broodje van 1,5 meter The Friendlong is de naam van het nieuwste broodje van Subway. Een broodje van 1,5 meter is natuurlijk een mooie inhaker op de afstand die we moeten houden tot elkaar. Het bestaat uit vijf delen (subs), die je ook verschillend kunt beleggen. Ideaal dus om met een groep vrienden van te eten. Onze collega's van Eatly hebben The Friendlong al uitgeprobeerd en kunnen je verzekeren dat je wel wat vrienden nodig hebt om alles op te krijgen.

Een bionisch oog waardoor blinden weer kunnen zien? Goed nieuws wordt al tijden compleet overschaduwd door alles wat er nu speelt in de wereld. Zo misten we bijna het nieuws, gepubliceerd in tijdschrift Nature, dat wetenschappers heel ver zijn met de ontwikkeling van een bionisch oog. Robotica-ingenieurs hopen dat het binnen 5 jaar beschikbaar is en het zou zelfs het zicht kunnen herstellen voor blinden. Het bionische oog is geïnspireerd op het menselijke netvlies en biedt hoop aan honderden miljoenen mensen te wereld die hun gezichtsvermogen zijn verloren. Dit nieuwe oog bootst de koepelvormige vorm van het menselijke netvlies na, dat de focus verscherpt en de verspreiding van licht vermindert wanneer het door tien miljoen fotoreceptieve cellen per vierkante centimeter gaat. Een mooie ontwikkeling dus!

Bonami SpelComputer Museum is groter geworden De museumcollectie van het Bonami SpelComputer Museum is de afgelopen tijd flink uitgebreid. Iets dat je nu kunt bekijken in het bijzondere museum, dat sinds 1 juni weer geopend is. De medewerkers van het Zwolse museum zijn erg blij dat ze na 10 weken weer aan de slag kunnen. Uiteraard wel in een iets aangepaste situatie, om rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Maar er is dus wel extra veel om mensen een heerlijk nostalgisch gevoel mee te geven: de expositieruimte is vergroot met 200 m3 en dat betekent meer dan 600 (!) extra museumitems. Zo kun je er een Radio Shack TRS-80 microcomputer vinden en de eerste versie van de 3D-bril van de MB Vectrex is ook aanwezig. Wij zijn vooral benieuwd naar de Atari Jukebox, die ook is toegevoegd aan het aanbod van het museum.