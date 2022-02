Goed nieuws: ANNE+ de film, weetjes over katten en win geld met poep

Welkom op je vrijdag! Een dag vol goed nieuws. Want het lijkt weer wat beter te gaan qua coronaperikelen. De maatregelen worden flink versoepeld dus daar verheugen we ons al op. Tijd voor nog meer Goed Nieuws. Deze week onder andere: voor de jaren ‘90-kids is er een Spice Girls-set van LEGO en voor de mensen met een goede stoelgang een bijzondere prijsvraag.



Met deze jas overleef jij de apocalypse Je hoeft niet een doomsday prepper te zijn om je toch wat voorraad en voorbereidingen te hebben, voor het geval de winkels ineens niet meer open zijn of er heel dramatisch zombies verschijnen. We weten inmiddels dat we bij ‘geïnfecteerden’ uit de buurt moeten blijven en hoewel dat geen zombies zijn, kun je maar beter op het ergste zijn voorbereid (zonder dan meteen schuilkelders te bouwen). Daarom is er de apocalypse jacket, een jas die volgens Vollebak tegen lava, vuur en chemische erosie kunnen. Altijd handig, zeker nu die doemdagklok hard doortikt.

ANNE+ de film vanaf vandaag op Netflix De serie ANNE+ was een groot succes op Netflix en vanaf vandaag is ook de film te zien op de streamingdienst. Niet alleen in Nederland, maar in 190 landen. De film gaat over het leven van ANNE en haar vrienden en geliefden in Amsterdam. In de serie zagen we hoe ANNE worstelde met de liefde en het leven in de hoofdstad. ANNE+ was heerlijk om naar te kijken en een mooi voorbeeld van hoe een inclusiviteit op een vanzelfsprekende manier past in een serie. We zijn dan ook heel benieuwd naar de film, want wat de serie vooral was: heerlijk om naar te kijken! Tip: kijk eerst even de serie, want de film gaat verder waar die was gebleven.

LEGO maakt Brickheadz-set van de Spice Girls De Spice Girls zijn voor menig dertiger van grote invloed geweest op hun basisschooltijd. Nieuwe hits brengen ze helaas niet meer uit, maar het blijft leuk om twee vingers in de lucht te steken en heel hard Girl Power te roepen, toch? Voor alle fans van de vijf Britse babes is er nu een LEGO-set van de vijf: voor 50 euro kun jij Baby Spice, Scary Spice, Ginger Spice, Sporty Spice en Posh Spice bouwen. Wanneer de set uitkomt is nog onbekend.

Stuur je poep in en maak kans op 10.000 dollar De Superbowl komt eraan (zondag is het zover!) en dat is altijd weer een grote happening. Of je nou kijkt voor de halftime show, voor de daadwerkelijke sport of voor de dure, geweldig gemaakte commercials: Super Bowl is elk jaar weer een feestje. Misschien ook wel in de toiletpot, want het bedrijf Hello Tushy heeft een vreemde prijsvraag uitgeschreven: stuur een foto van je grote boodschap naar ze op en maak kans op 10.000 dollar, onder de naam de Super Bowel (bowel betekent darm). En dan klagen de moderators van TikTok dat zoveel ellende moeten bekijken…

5 leuke kattenweetjes We zijn gek op katten. Niet alleen de redactie van DutchCowboys trouwens, de pluizige viervoeters zijn wereldwijd geliefd. Kattenfilmpjes doen het altijd goed en met deze 5 weetjes heb je weer iets te vertellen als je straks op een feestje staat. De oude Egyptenaren hadden al katten en bouwden daar een band mee op. Als hun dier overleed scheerde ze hun wenkbrauwen af als teken van rouw. Ze bleven rouwen tot deze weer waren teruggegroeid. Katten hebben een speciaal soort 'miauw' ontwikkeld om hun zin te krijgen bij baasjes. Een slim geluid, want wij kunnen het maar lastig weerstaan. Katten hebben een bijzondere manier van lopen. Ze bewegen hun beiden rechterpoten eerst en dan hun linkerpoten. De enige andere zoogdieren die dit doen zijn kamelen en giraffen. Katten dromen ook, net als wij. Waarover weten we natuurlijk niet, maar wetenschappers denken dat het voornamelijk over jagen gaat. Ze kunnen trouwens ook nachtmerries hebben. Heb je een kat? Dan is de kans groot dat je gemiddeld gezien gezonder bent dan een hondeneigenaar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat katteneigenaren minder hartaanvallen en beroertes krijgen.