Gevaar op de weg melden via Siri

Apple gaat de functie in Kaarten (Maps) om gevaar op de weg rechtstreeks te melden via Siri binnenkort ook in Nederland uitrollen. Apple kiest vanwege de veiligheid voor het spraak gestuurd doen van meldingen. Bij andere maps en navigatiesystemen (Google, Waze) is het al langer mogelijk om ongevallen, snelheidscontroles en andere potentieel gevaarlijke situaties op de weg te melden, maar daar moeten die handmatig ingetikt worden. Niet echt veilig tijdens het rijden, wanneer er geen bijrijder of andere passagier bij je in de auto zit.

Hey Siri, hier staat een snelheidscontrole!

Straks kun je met je iPhone en Apple CarpPlay dus tijdens het rijden gewoon via ‘Hey Siri’ roepen dat er een ongeval gebeurd is, een auto of vrachtwagen met pech of een snelheidscontrole langs de weg staat. Je kun dan dingen roepen als 'Hey, Siri, meld een ongeval' of 'Hey Siri, er ligt iets op de weg'.

Overigens wordt niet elke melding meteen ook op de kaarten van Apple Maps getoond. Pas wanneer er, op basis van meerdere meldingen en andere bronnen, met grote zekerheid gezegd kan worden dat de betreffende melding klopt, verschijnt die ook op de kaart.