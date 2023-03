Exodus in de top van Apple?

Of het rommelt bij Apple? Als dat zo is, dan wordt dat goed binnenskamers gehouden. Feit is echter wel dat het bedrijf tussen medio 2022 en begin dit jaar meer dan tien hooggeplaatste managers, meest VP’s, heeft zien verdwijnen. Dat merkt Apple analist Mark Gurman op in zijn wekelijkse Apple commentaar.

Normaal personeelsverloop?

Personeelsverloop is natuurlijk heel normaal, maar het in korte tijd opstappen van topmanagers, is meestal geen goed teken. Apple heeft bovendien lang niet alle vertrokken posities opnieuw ingevuld. Dat wil zeggen, er zijn niet op elke positie nieuwe personen aangenomen. In de meeste gevallen werden de taken van de vertrokken manager herverdeeld onder collegae of overgenomen door een personeelslid dat gepromoveerd werd.

De vertrekkende topmanagers waren onder andere werkzaam bij afdelingen zoals industrieel ontwerp, de online winkel, informatiesystemen en de cloud diensten. Maar ook bij hardware- en software-engineering, privacy ontwikkelingen en ‘emerging markets’, abonnementsdiensten en inkoop stapten topmanagers op. Meer dan tien in totaal, terwijl Apple in een gemiddeld jaar doorgaans hooguit enkele van deze topfuncties opnieuw moet invullen.

Opgestapt na meer dan tien dienstjaren

Opvallend is verder dat een aantal opgestapte topmanagers al heel wat jaren, soms meer dan vijftien, bij Apple werkten. Het feit dat deze topmannen en -vrouwen zo lang aan Apple verbonden bleven, laat zien dat het een stabiele organisatie is. Waarom ze nu dan, en zo kort na elkaar, Apple alsnog de rug toekeren?

Gurman speculeert dat de leeftijd van een aantal van de opgestapte managers wellicht een rol speelt. Dat wil zeggen, ze ontlopen elkaar niet heel erg veel qua leeftijd en dienstjaren. Misschien is het gewoon hun tijd om het stokje over te dragen.

De analist noemt in dat kader ook het feit dat de C-level top van Apple elkaar ook niet veel ontloopt qua leeftijd en dienstjaren. Het zijn vrijwel allemaal mannen en vrouwen die voor 2000 bij Apple in dienst getreden zijn. Ofwel, de kans bestaat dat die over een paar jaar ook allemaal binnen relatief korte tijd, vervangen (moeten) worden.