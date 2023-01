Het is zover, ik koop nooit meer een nieuwe MacBook Pro

Deze week heeft Apple twee nieuwe MacBook Pro modellen gepresenteerd. De 14 en 16 inch uitvoeringen van de MacBook Pro zijn nu voorzien van de nieuwste, eigen, M2-chip van Apple. De nieuwe laptops kunnen nu al besteld worden en worden vanaf 24 januari geleverd. Voor mij zijn de nieuwe MacBook Pro’s, met prijskaartjes die beginnen bij 2.449 euro voor het 14 inch instapmodel’ tot 7.649 euro voor de ‘fully loaded’ 16 inch uitvoering, toch echt een brug (of twee) te ver.

Nee, aan mij zal Apple nooit meer een nieuwe MacBook Pro verkopen. En ook al zeg ik het zelf, dat is best een dingetje. Natuurlijk, Apple zal er geen traan om laten – en dat hoeft ook niet – maar met deze prijzen worden de Apple laptops voor steeds meer mensen onbereikbaar.

Al dertig jaar een tevreden Apple gebruiker

Wie mij een beetje kent, die weet dat ik al sinds begin jaren negentig vrijwel uitsluitend op een Mac werk. Mijn eerste Mac was een Classic, op kantoor van een regionale kabelkrant in Limburg. In de dertig jaar die volgden heb ik vrijwel elk Apple model, zowel desktop als laptop wel als werkstation onder mijn handen gehad.

In 2006 raakte ik verknocht aan de 17 inch PowerBook Pro. Nadat mijn tweede exemplaar (een 17 inch MacBook Pro, gekocht in 2012) eind 2018 toch echt aan vervanging toe was, heb ik nog een paar jaar met een refurbished 17 inch exemplaar gewerkt die ik op de kop wist te tikken (foto hierboven).

Voor de twee nieuwe 17 inch laptops betaalde ik in 2006 en 2012 respectievelijk zo’n 1900 en 2300 euro. Dat was ook toen veel geld, maar daarvoor kreeg je dan wel de voor die tijd nagenoeg ‘fully loaded’ uitvoeringen. Waar je nu dus meer dan 7.400 euro voor zou moeten neertellen. Ok, ik heb voor mijn werk niet echt de uitvoering met 96GB RAM en 8TB SSD nodig, maar met ‘mijn specs’ zou ik voor een nieuwe 16 inch MacBook Pro nog altijd meer dan 5.100 euro moeten reserveren.

Al overgestapt naar refurbished

Op dit moment ligt alweer een jaartje een 15 inch MacBook Pro uit 2019 op mijn schoot. Op mijn thuiskantoor staat nog een 27 inch iMac met een extra scherm van, ja sorry, Samsung. Die heb ik overigens ook al niet meer nieuw gekocht. Het waren beiden (aangeschaft in 2021 en 2022) zogenoemde refurbished exemplaren. Feitelijk was ik dus al afgestapt van het kopen van nieuwe Mac’s. Al had ik nog wel in mijn achterhoofd dat er er misschien ooit nog eens van zou komen. Dat ik nu zeker weet dat ik nooit – en ik weet dat je nooit, nooit moet zeggen – meer een nieuwe MacBook Pro zal aanschaffen, is dus meer het berusten in wat al een voldongen feit was.