​Waarom zoveel mensen de dure iMac van Apple hebben

Op 7 mei 1998 gebeurde het: Apple toonde de allereerste iMac. Toen was het een apparaat dat je totaal niet meer zou kunnen vergelijken met de huidige iMacs. Waarom hebben zoveel mensen zo’n dure iMac?

Ze vallen op Waarschijnlijk hebben ook heel veel mensen waarbij je thuiskomt een PC, maar deze vallen simpelweg minder op. Ze hebben een minder opvallend design en hun zilvergrijs/zwarte uiterlijk zorgt dat ze in een interieur sneller wegvallen. iMac daarentegen is nogal een blikvanger, zéker die uit de jaren ‘90. Toen was de iMac meer een soort beeldbuis, met wit en gekleurd plastic dat direct in het oog sprong. We zijn dan ook blij om te zien dat de nieuwste iMacs ook weer meer vrolijke kleuren hebben. Scholen krijgen korting iMac is een Apple-apparaat en dat betekent dat het een vrij prijzig ding is. Toch zie je ze vaak op scholen. Het grafisch lyceum, de school voor journalistiek: er wordt vooral op dit soort creatieve scholen standaard gewerkt op de iMac. Dat komt niet alleen omdat Apple de apparaten ook zo maakt dat ze voor mensen die dingen visueel moeten maken aantrekkelijk maakt, maar ook omdat er altijd hoge kortingen zijn voor het onderwijs en voor studenten. Hierdoor kiezen mensen eerder voor een iMac, al hebben de onderstaande items daar ook zeker een aandeel in.

iMac is relatief niet heel duur Een Windows PC is uiteindelijk vaak duurder, als je kijkt naar een PC met dezelfde eigenschappen. Dat komt onder andere omdat de waarde van een Windows-PC veel sneller achteruit loopt. Mogelijk komt dit onder andere omdat je hier nog flink in kunt gaan sleutelen, terwijl een Apple iMac een vrij afgesloten apparaat is. Kijk maar op Marktplaats, daar zie je anno 2021 nog steeds dat de iMac wel een gewild item is, terwijl Windows PC’s vaak een grotere uitdaging zijn om voor een fijn prijsje kwijt te raken. Hij is meteen klaar voor de start Waar je op een Windows-computer vaak nog geld moet betalen om je apparaat gebruiksklaar te maken (of zelf even wat langer moet hannessen om de boel werkend te krijgen zoals je dat wil), is een iMac een kwestie van: uit de doos halen, in het stroom steken en hij werkt. Dat maakt het een wat zekerder apparaat, waaraan IT-afdelingen in dat opzicht minder werk hoeven te verrichten. Het feit dat ze vrij standaard en ‘dicht’ zijn, in plaats van dat je er vanalles aan kan veranderen, zorgt ook dat ze wat meer hufterproof zijn en daardoor langer meegaan zonder dat je er als IT’er veel tijd in hoeft te steken.

Nog meer redenen Uiteindelijk kun je alsnog Windows installeren op een iMac, als je het zo graag wil gebruiken. Maar waarschijnlijk heb je aan Apple’s besturingssysteem meer. Apple OS upgraden is makkelijker en kost je niets, vergeleken bij Microsoft dat er met al zijn varianten en jaren af en toe echt een potje van maakt. Bovendien hebben zoveel mensen Windows, dat dat besturingssysteem ook vaker wordt aangevallen door hackers. Het voordeel is dat Apple-software iets meer is dichtgetimmerd, waardoor hackers überhaupt minder snel een kans blijken te hebben op succes. Natuurlijk is er nog één belangrijke eigenschap aan de keuze voor een iMac, namelijk dat het een Apple-product is. Dat betekent dat er goed is nagedacht over het design en dat de apparaten goed passen binnen het Apple-ecosysteem. Het betekent echter vaak ook dat als je bijvoorbeeld juist een niet-Apple-smartphone aan de iMac wilt koppelen, je wel wat meer gedoe hebt. Binnenkort verschijnt de nieuwe iMac: zou die weer zo’n veelgeziene gast zijn?