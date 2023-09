Een wintersport boeken naar Frankrijk of Oostenrijk? Dat is Russische roulette

Bergen vol met sneeuw: sneeuwkettingen omdoen om naar je dorpje van bestemming te komen en waterdichte wintersportkleding mee: vroeger was dat de standaard uitrusting als je op wintersport vertrok naar Frankijk, Oostenrijk of een andere bestemming in die regio. Inmiddels hoef je daar echter helemaal niet meer vanuit te gaan. De sneeuw blijft steeds vaker uit en daar kan zelfs een sneeuwkanon niet meer tegenop.

Wintersport

Dit jaar was het niet het hele seizoen supergeweldig om op wintersport te gaan in Frankrijk of Oostenrijk: op sommige plekken lag amper sneeuw, zeker niet genoeg voor de duizenden wintersporters die er overheen willen glijden. Het betekent niet dat het volgend jaar weer zo zal gaan, maar de kans wordt wel steeds kleiner op een goed, dik pak sneeuw in deze landen. Scientias schrijft dat als we doorgaan zoals we nu doen, we op vrij korte termijn in bijna alle Europese skiresorts een sneeuwtekort hebben. Een tekort waar dus zelfs geen sneeuwkanon teen opgewassen is.

De sneeuwproblemen zijn een direct effect van de opwarming van de aarde. In Nature Climate Change stellen wetenschappers dat 2200 skigebieden in 28 EUropese landen last hebben van de klimaatimpact en deze groot. Heel groot. Een ruime helft van de skigebieden in Europa zullen bij 2 graden opwarming al sneeuwtekort hebben. Zitten we op een opwarming van 4 graden, dan is dat zelfs 98 procent van de skiresorts. Je kunt dan wel met je sneeuwkanon komen aanrijden, maar dat zal nooit genoeg kunnen zijn om een skiresort van voldoende sneeuw te voorzien. Dus dat betekent dat skiresorts veel kleiner worden en mogelijk geen capaciteit meer hebben voor de grote hoeveelheden skiërs en snowboarders.