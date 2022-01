​Coronamaatregelen: op deze manieren kun je toch cultuur snuiven

Het is fijn dat er weer wat versoepelingen zijn aangekondigd, maar nog steeds is de gemiddelde Museumjaarkaart aan het vergaan in de portemonnee en verwilderen de dieren in de dierentuin nu ze zo lang geen mensen hebben gezien. We missen cultuur snuiven, maar er zijn manieren om dat toch nog te doen. Vaak gewoon vanuit je luie stoel.

Bezoek een online museum De meest voor de hand liggende manier om toch nog een museum te bezoeken, dat is online. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar de Rijksmuseum-tour via Google Arts & Culture is één van de meest bekende. Hier leer je meer over de grote werken in het museum, zoals het Melkmeisje van Vermeer. Wil je liever meer leren in het Nederlands dan in het Engels, dat kan ook: het Rijks heeft ook op zijn eigen website veel informatie en mooie afbeeldingen staan, net als veel andere Nederlandse musea.

Ga naar een “kapsalon”-theater Winkeliers die eerder niet open mochten, begonnen toiletpapier te verkopen om ‘noodzakelijk’ genoeg te zijn, maar hoe pakken theaters dat aan nu de winkels wel weer open mogen, maar zij nog niet? Diverse theaters openen nu hun deuren als kapsalon, een initiatief dat werd gestart door Diederik Ebbinge. Onder andere in de Kleine Komedie, waar normaal 500 mensen terechtkunnen, maar nu 50. Je moet wel een QR-code laten zien en een mondkapje dragen, maar dan kun je wel eindelijk weer genieten van een artiest op het toneel.

Koop een NFT Digitale kunst gaat tegenwoordig volop onder de hamer in de vorm van NFT’s. We schreven eerder al over de Nederlandse NFT van Lalaland en over de Bored Ape Yacht Club die inmiddels soms zelfs miljoenen waard zijn. Geen zorgen, je hoeft geen jacht en een manege aan paarden te bezitten om zelf ook zo’n non-fungible token te bemachtigen. Er zijn er enorm veel: zo zijn onder andere tattoo-artiesten van hun werk NFT’s gaan maken tijdens de lockdown. Ook zij mogen inmiddels weer open, maar NFT’s gaan niet meer weg en zijn er in allerlei vormen te vinden.

Stream een opera of ballet Toen de bioscopen nog geopend waren, kon je eens per maand naar een opera of ballet op het witte doek. Het gaat dan om opnames van een toneeluitvoering, waardoor je het gevoel hebt dat je in de toneelzaal zit. Op NPO Start kun je bijvoorbeeld de Notenkraker & Muizenkoning terugkijken, want die werd 18 december door het Nationale Ballet opgevoerd en later uitgezonden op de NPO. Of je zet Hamilton aan op Disney+, het is niet helemaal een opera, maar wel een musical die zich niet helemaal in het hokje musical laat plaatsen.

Speel Night in the Woods Er zijn veel games die worden gezien als artistiek en daar is Night in the Woods er één van. Het is een spel gemaakt door een heel kleine studio genaamd Infinite Fall en deze game is een geweldige samenwerking tussen gamedesigner Alex Holowka en animator Scott Benson. Het is een enorm succesvol Kickstarter project geweest, dat uiteindelijk voor 400 procent meer werd gebackt dan de 50.000 dollar die de heren ervoor hadden staan. Uiteindelijk werd het een spel een echte indiedarling met bovendien een goedgevulde prijzenkast. Het is een veelbetekende, leerzame game die voelt alsof je mag rondwandelen in een kunstwerk. Night in the Woods is bovendien op veel platformen beschikbaar: PC, Linux, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en iOS.

Organiseer zelf een Paint & Sip Eén van de leukste culturele uitjes om te doen was altijd een schilderworkshop in een bar. Een zogeheten Paint & Sip combineert schilderen met alcoholische versnaperingen. Het is iets minder authentiek, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben: organiseer thuis voor drie vrienden een Paint & Sip. Koop schilderdoeken, acrylverf en potloden bij de Action, en koop bij de knutselwinkel carbonpapier (of haal daar ook de verfspullen). Vervolgens print je kunstwerken die mensen leuk lijken om te maken en via het potlood en het carbonpapier kun je die afbeelding in grote lijnen op het doek zetten. Zo hoeven mensen eigenlijk alleen in te kleuren en de lijnen te volgen, wat wel de meest veilige optie is om met alcohol in het spel nog iets leuks op het doek te krijgen dat je ook echt thuis wil ophangen. Of: probeer een Bob Ross-aflevering te volgen, ze zijn volop op YouTube te vinden:

Doe een online workshop Bossche bollen maken Als er iets bij de Nederlandse cultuur hoort, dan zijn dat wel Bossche bollen. De heerlijke gebakjes hebben een heel specifieke manier om te worden gegeten en bij Bakkerij Royal kunnen ze je precies vertellen hoe dat dan is. Er zijn zowel fysieke workshops te volgen als online workshops, waarbij je eerst de ingrediënten krijgt thuisgestuurd (al moet je nog een paar dingen zelf even kopen, zoals een vers product als slagroom) en vervolgens online via een livestream met de bakker meedoet. Dat is tof, want je kunt natuurlijk ook zelf een videotutorial kijken, maar nu heb je interactie en kun je alles vragen wat je wil. Bovendien smaken de Bossche bollen heerlijk, als je tenminste de aanwijzingen van de meester goed opvolgt.

Doe een middagje online Beeld & Geluid We noemden net natuurlijk al een online bezoek brengen aan een museum, maar daarin moeten we er toch nog een paar apart uitlichten. Het museum Beeld & Geluid biedt namelijk online een heel andere ervaring dan in het museum zelf. Je kunt bijvoorbeeld met je familie afspreken om een middagje Beeld & Geluid te doen. Zo kun je fysiek of online meeten en met elkaar praten over de tv-programma’s die je vroeger altijd keek. Als het Nederlandse tv-shows waren, dan is de kans groot dat je op de site van Beeld & Geluid nog fragmenten kunt terugkijken voor een ultiem gevoel van nostalgie (en vooruit, ook om een beetje te lachen om de ongemakkelijke realisatie dat we allemaal zo oud zijn geworden en de outfits die men toen droeg).

Doe de proefjes van museum NEMO Mensen die kinderen hebben, zijn naarstig op zoek naar manieren om ze te vermaken. Hoewel de scholen weer open zijn, komt het regelmatig voor dat een kind met corona blijkt te kampen, waarna er een quarantaine volgt voor de hele klas. Heel vervelend natuurlijk, zeker als je moet werken. Je hebt dan niet altijd ruimte in je hoofd om te bedenken wat je kunt doen, maar gelukkig is er NEMO Science Museum. Op de site kun je allemaal proefjes vinden, die stiekem ook voor volwassenen fantastisch zijn om te doen. Het is niet helemaal hetzelfde als de fantastische kettingreactie-show die NEMO heeft in het museum zelf, maar uiteindelijk leer je samen meer over natuurkunde en heb je ook nog een leuk proefje gedaan.

Bezoek een museum door de ogen van Thuismuseum Tot slot nog één toffe manier om een museum te bezoeken, want Jip van Thuismuseum wist in deze coronatijden een platform op te zetten waarmee je zelfs de nieuwste tentoonstellingen in musea kunt bezoeken. Jip weet enorm veel en neemt je als een soort gids mee door musea en specifieke tentoonstellingen. Ze heeft er inmiddels na zoveel coronamaatregelen al heel veel kunnen maken en het is zeer informatief om deze video’s te kijken. Het voelt toch een beetje alsof je er zelf bent geweest, maar dan blijft er waarschijnlijk veel meer informatie hangen omdat Jip het op zo’n leuke manier vertelt.

Alle bovenstaande mogelijkheden zijn natuurlijk niet dé manier waarop we gewend zijn om culturele activiteiten te ondernemen, maar ze komen het dichtst bij wat je nu kunt komen bij de mooie musea die Nederland rijk is. Heel veel plezier!