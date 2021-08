​Nemo De Studio: Big Data-expositie houdt je in de gaten

Eén van de leukste musea van Nederland, dat moet haast wel Nemo zijn. Al die wetenschappelijke experimentjes komen helemaal tot leven. Vooral de kettingreactieshow is tof voor jong en oud. Verder is Nemo wel erg gericht op kinderen. Als je tenminste naar de ‘boot’-Nemo gaat. Even verderop is namelijk Nemo voor volwassenen: Nemo De Studio. Hier kun je nu naar een programma over Big Data, genaamd Bits of You. Een tip voor als je binnenkort in de omgeving van Amsterdam bent.

Er zijn op dit moment twee tentoontellingen in Nemo Studio, al hebben ze wel veel samenhang: enerzijds Bits of You, de hoofdtentoonstelling, maar anderzijds Project Morgen. De ene expositie laat zien wat voor een dataspoor we als mensheid en als individu achterlaten, de andere is kijken naar de toekomst : hoe gaan we dan sporen achterlaten, hoe worden we gecontroleerd en hoe zit het dan met privacy?

Op zich is de expositie niet heel moeilijk te begrijpen, waardoor je er zeker ook met oudere kinderen heen kunt gaan, echter is het wel overduidelijk een tentoonstelling om met iemand anders heen te gaan. Hij weet namelijk op speelse wijze een veelheid aan discussies op te laaien. Zijn filters op social media wel oke? Zouden we in de toekomst moeten kunnen kiezen voor een zwangerschap buiten het lichaam? Hoe zit het met bevooroordeelde kunstmatige intelligentie?

Hoewel het een vrij kleine tentoonstelling is (beide eigenlijk), is dat halve uur tot uur dat je er rondloopt wel een impactvolle periode. Je zal merken dat je de dagen erna af en toe nog terugdenkt aan bepaalde onderwerpen. Of activiteiten, want Nemo heeft er natuurlijk voor gezorgd dat je leuke foto’s kunt maken, bijvoorbeeld met een bordje waarop staat dat je Zoomcalls doet in je onderbroek. Er is bovendien een kamer van de toekomst waarin je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden voor je toekomstige huis. Wil je een robot die je gevoelens begrijpt, een wc die je uitwerpselen onderzoekt of een hologram van een overleden naaste?

Opzienbarende feitjes

Elk element op deze expositie vraagt om een vorm van interactie. Of dat nu is dat je moet nadenken, moet gaan liggen, een elektrische autostekker in het stopcontact moet doen: Nemo heeft alles uit de kast gehaald om op een speelse manier, precies zoals we dat van het museum kennen, iets in je los te maken. Zelfs als je al veel weet over big data en kunstmatige intelligentie, dan weet deze tentoonstelling je waarschijnlijk alsnog te vermaken. Nemo daagt je steeds uit om na te denken over een veelheid aan vraagstukken, terwijl er ook genoeg opzienbarende feitjes te lezen ijn.

Je kunt Nemo De Studio vinden op het Marineterrein in Amsterdam. Ik raad je aan om er naartoe te gaan als je toch een dagje Amsterdam op de planning hebt staan, want het is geen dagvullende tentoonstelling. Maar: wel een breinvullende. Beter is nog om een keer op donderdagavond te gaan, want dan zijn er workshops en lezingen, zoals het Social Sorting-experiment, de workshop deepfakes maken en een cybersecurity-lezing over cybercriminelen.