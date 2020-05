​De toekomst van computers?

Zou het mogelijk zijn als we de intelligentie van Einstein, de context van Gandhi en het geheugen van de gehele mensheid geconsolideerd kunnen aanbieden op een hybride computerplatform? Zijn we in staat, in de nabije toekomst, de samenwerking tussen mens en machine te verbeteren en te verbinden zodat we meer intelligente beslissingen kunnen nemen?



Met z’n allen genereren wij dankzij 6 miljard smartphones en 30 miljard sensoren al een jaar of wat enorme bergen data. Een enorme tsunami van data. Om een idee te geven, samen produceren we dit jaar 44 Zettabytes aan data. Dat is 44 met 21 nullen erachter; één Zettabyte is ter vergelijken met 700.000 keer de grootste bibliotheek ter wereld, en dat keer 44. Van al deze data is ruim 95% ongestructureerd (bijv. foto, video, tekst, spraak). In 2025 loopt dit al op naar 160 Zettabytes en de verwachting is dat we over 25 jaar zo rond de 5 Zettabytes per dag genereren!

De klassieke computer is ons gereedschap, misschien wel de mooiste machine die we ooit hebben bedacht. Hij staat ons al bijna een eeuw terzijde. In de jaren twintig van de vorige eeuw begon hij zijn carrière als eenvoudige rekenhulp, waarna we in de jaren vijftig het tijdperk van de programmeerbare computer binnen stapten. Dat tijdperk hebben we eigenlijk nog steeds niet achter ons gelaten.

Al zijn computers vandaag de dag gigantisch veel sneller dan die van zeventig jaar geleden, ze zijn nog steeds gebouwd volgens hetzelfde principe: de Von Neumann-architectuur van processor en geheugen, verbonden door een bus. Opslag en verwerking gebeuren serieel, in een eindeloos heen-en-weer rijdende trein. Niet heel efficiënt.

Je hoeft niet bang te zijn, de klassieke Von Neumann computersystemen op basis van bits verdwijnt niet uit ons leven. Ze gaan samen werken met Artificial Intelligent (AI) computers op basis van neuronen en Quantum computers op basis van qubits.

Nuttige toepassingen moeten gaan op zoek naar het juiste computerplatform via een hybride cloud infrastructuur. We gaan bits, neuronen en qubits bij elkaar brengen; De toekomst van computers: Hybrid Computing.

Classic Computing: Bits

Een bit is de kleinste eenheid informatie, namelijk 0 of 1 waardoor een klassiek computersysteem dit interpreteert als “aan” of “uit.

De wet van Moore stelt dat aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elk twee jaar verdubbelt. Helaas lopen we echter tegen natuurkundige beperkingen aan. Is de afstand tussen atomen op een chip kleiner dan 2-5 nanometer dan wordt het instabiel. Je kan namelijk atomen niet kleiner maken.

Nano komt van het Griekse woord “Nanos” het betekent dwerg. Nanotechnologie maakt het mogelijk om te werken op het niveau van moleculen en atomen. Eén Nanometer is een miljardste meter (0,000000001 meter). Ik kan je zeggen dat is heel klein. Ter vergelijking: een rode bloedcel is 7000 nanometer, een menselijk haar zo’n 80.000 nanometer en een DNA-string ongeveer 2,5 nanometer dik.

Men is nu al druk bezig met het veranderen de transistor architectuur van een 2D naar een 3D architectuur: FinFET: om zo nog een toekomstige roadmap te hebben voor klassieke computersystemen gebaseerd op de Bit.

Klassieke computersystemen kunnen nog steeds heel erg snel zijn. Laten we voor het gemak het snelste high performance computersysteem ter wereld als voorbeeld nemen: SUMMIT Dit systeem is uitgerust met 9216 CPU’ s (Central Processing Unit,is de centrale processor die alles berekent & opdrachten verdeelt in de computer)

en 27.648 GPU ’s (Graphics Processing Unit, die normaliter gebruikt wordt voor alle videotaken maar ook voor ondersteuning neurale netwerken) met een snelheid van 1.88 triljoen flops (floating point operations per second).

In normale mensentaal; als elk persoon op aarde één calculatie per seconde zou oplossen dan zou het 305 dagen duren dat SUMMIT in 1 seconde kan afronden. Recent is dit systeem nog ingezet en heeft 77 chemicaliën geïdentificeerd die mogelijk de stekeltjes (corona’s) van het Covid-19-virus kunnen verwijderen. Zo zie je maar weer dat klassieke computersystemen nog jaren mee kunnen.

AI Computing: Neuronen

Een neuron is een cel die gespecialiseerd is in het ontvangen en doorgeven van signalen via synapsen.

We zijn met elkaar al een tijdje op zoek naar een zeer efficiënte manier van dataverwerking, opslag en transport, niet serieel maar parallel. Samen betreden wij een interessant domein, de wereld van cognitieve systemen. Deze systemen worden niet geprogrammeerd, maar we leren ze nieuwe dingen aan, zelflerende systemen die ook kan leren van zijn of haar eigen fouten.

We ontwikkelen dus nieuwe technologie op basis van de blauwdruk van het menselijke brein. Een enorm efficiënt netwerk dat ongeveer 20 Watt aan energie verbruikt. Het menselijk brein maakt gebruik van ongeveer (ik kan er een paar miljoen of wat naast zitten) 90 miljard neuronen (processoren) en 100 triljoen synapsen (verbindingen). Om het even in de juiste context te plaatsen, je kan ongeveer 30.000 neuronen kwijt op het puntje van een naald.

Het menselijk brein kan een goede basis leveren voor nieuwe computerarchitectuur. Denk hierbij aan neurale netwerken die gebruikt worden door Deep Learning en Neuromorphic computing.

Wat is Deep Learning?

Deep Learning is een technologie die ernaar streeft de menselijke hersens na te bootsen. Het neuron is de kern algoritme van het neurale netwerk. Het netwerk is opgebouwd d.m.v. een input layer, 1 of meer verborgen hidden layers en een output layer. De neuronen die geordend zijn in een onderling verbonden structuur vormen een neuraal netwerk. Elke neuron is verbonden met de inputs en outputs van andere neuronen. Deze systemen kijken naar pixels en herkent welke “aan” en “uit” staat.

Hierdoor zijn de neuronen in staat data (beeld, geluid, tekst) van voorbeelden te ontvangen of de resultaten van andere neuronen door te sturen. Dit is afhankelijk van zijn locatie in het neurale netwerk.