​CoronaCheck: zo zet je de booster in de app

Heb jij je boostervaccinatie al laten prikken in de strijd tegen het coronavirus ? Je zou het bijna vergeten, aangezien we onze QR-codes op dit moment voor nagenoeg niets kunnen gebruiken, maar vergeet hem niet in de CoronaCheck-app te zetten. Dat gaat niet automatisch, maar gelukkig is het in een handomdraai gedaan.

Omikron

We hebben vorig jaar twee vaccinaties gekregen en dit jaar begint met een booster. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de boostervaccinatie helpt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Het is echter geen andere vaccinatie dan we eerder hebben gekregen: het is gewoon een derde prik met een mRNA-vaccin om je zo te beschermen tegen het coronavirus en te voorkomen dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Het maakt niet uit of je in de eerste ronde Pfizer of Moderna kreeg: deze kunnen door elkaar worden gebruikt. Kun je geen mRNA-vaccinatie krijgen, dan krijg je Janssen, maar deze is minder lang geldig.

Die geldigheid zien we niet alleen terug in hoe lang je beschermt bent tegen het virus en zijn vele varianten: we zien dat ook terug in hoe lang je QR-code geldig is. Het is op dit moment nog onbekend hoe lang de QR-code van de boosterprikken houdbaar blijft. Dat geldt overigens ook voor de eerste twee vaccins. Nu zijn die nog oneindig geldig, maar het kabinet kijkt of de geldigheid kan worden teruggebracht, waarschijnlijk naar 9 maanden. Of dat echter ook voor een boosterprik zou gelden, dat is nog onbekend.