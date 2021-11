Valse QR-codes verdwijnen nu sneller uit de Coronacheck-app

Donderdagmiddag steeg in korte tijd het aantal klachten over de Coronacheck-app. Honderden mensen deden een melding daarover bij Allestoringen. Die hadden met name te maken met niet-werkende QR-codes. Je weet wel, die codes waarmee je kunt aantonen dat je vrij van corona bent omdat je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent.

De reden voor de ‘storing’ werd niet lang daarna door het Ministerie van VWS bekend gemaakt. Donderdag zijn namelijk extra maatregelen genomen om valse QR-codes te blokkeren. Daardoor wordt de QR-code bij steeds meer mensen die gebruik maken van een gekochte, illegale, QR-code, geweerd.

Valse QR-codes op zwarte lijst

Tot donderdag was het voor VWS relatief ingewikkeld om de illegale QR-codes uit de Coronacheck-app te weren. Dankzij een update is dat proces een heel stuk eenvoudiger geworden. De Coronacheck-app controleert vanaf nu elke keer wanneer de app opgestart wordt of de betreffende QR-code op en zwarte lijst van illegale registraties staat.

Zo ja, dan wordt de QR-code niet meer getoond en kan de persoon in kwestie geen vals bewijs meer overleggen om toegang te krijgen tot een restaurant, theater of andere openbare gelegenheid waar het bewijs getoond moet worden. De app nu geopend laten met de QR-code in beeld helpt overigens ook niet, aangezien de app zo ingesteld is dat QR-code regelmatig ververst moet worden door hem opnieuw te genereren. Dan ben je met een valse QR-code alsnog de 'sjaak'.