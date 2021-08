​Drie gevaarlijke problemen met de CoronaCheck-app

De verdeeldheid onder gevaccineerden en niet-gevaccineerden lijkt groter te worden, nu je de CoronaCheck-app moet gebruiken om evenementen binnen te komen. Ben je langer dan twee weken volledig gevaccineerd, dan krijg je een QR-code en mag je naar binnen. Heb je dat niet, dan moet je je eerst laten testen. Er zijn echter drie dingen die faliekant verkeerd gaan met deze app.

QR-code genereren binnen de twee weken na je vaccinatie Ben je wel gevaccineerd, maar zijn de twee weken nog niet voorbij? Dat is natuurlijk heel vervelend, want je denkt dat je je burgerplicht hebt gedaan, maar je moet nog even geduld hebben. Er is er een truukje om toch een QR-code te krijgen. Zet de datum en tijd in je telefoon tijdelijk tenminste twee weken verder en de app geeft je een QR-code en dus groen licht voor een evenement.

Positief geteste gevaccineerde krijgt toch QR-code Het is daarnaast gebleken dat mensen die zich wel hebben laten vaccineren en niet gebruikmaken van de slimme truuk hierboven, met een besmetting alsnog toegang krijgen tot evenementen. Dan bedoelen we niet een besmetting die je niet officieel hebt laten testen. Juist een besmetting die wel positief getest is, blijkt in de app geen invloed te hebben op je toegangsbewijs. Nog vreemder is dat dit een bekend probleem is bij CoronaCheck, maar niet wordt verholpen.

Door registratieproblemen krijgen mensen geen QR-code De overheid wil niet dat gevaccineerde mensen zich moeten laten testen voor evenementen, ook al kunnen ze het virus wel bij zich dragen. Dat doet het omdat het wil voorkomen dat mensen zich niet meer laten vaccineren. Echter zit er ook iets in de CoronaCheck-app waardoor het minder aantrekkelijk wordt gemaakt om de app te gebruiken en mogelijk zelfs je te laten vaccineren. Tienduizenden mensen kunnen geen QR-code genereren door registratieproblemen. Mogelijk zijn dit zelfs veel meer mensen. Hoewel de bovenstaande zaken zeker een probleem zijn, is er ook veel verbetering binnen de app. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om een screenshot te maken van je QR-code. Eerst kon dit wel, wat fraude enorm in de hand werkte.

Fotocredits: Geralt