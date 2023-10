Blauwtong, vogelgriep: kun je het DNA van dieren aanpassen?

Ziektes ontwikkelen zich door en door: dat hebben we gezien met corona. Er zingen verschillende varianten van rond en dat maakt het zo moeilijk om er de juiste vaccinatie tegen te maken. Ook in de dierenwereld zijn er bepaalde ziektes die problematisch blijven: vogelgriep, blauwtong. Kunnen we daar niet iets aan doen? Het DNA van dieren veranderen bijvoorbeeld?

report on highly pathogenic avian influenza in poultry: "there is a correlation between poultry density (Figure 8 on left) and poultry outbreaks (Figure 9 on right)." #vogelgriep https://t.co/fwdedNsA9E out: @EFSA_EU pic.twitter.com/ocBTW9786Y

DNA aanpassen

Het is en blijft natuurlijk een ethisch dilemma: in hoeverre is het aan ons als mensheid om de macht te nemen en dieren te gaan aanpassen. Het zijn discussies die oppoppen als het bijvoorbeeld gaat om het klonen van dieren, maar bijvoorbeeld ook het genetisch aanpassen van groenten waardoor tomaten ineens drie keer zo groot worden. Nu zijn die tomaten aangepast voor ons gewin, maar hoe zit dat met dieren? Op zich helpen we dieren ermee als we ze beter bestand maken tegen bepaalde ziekten. Alleen.. het zijn wel de dieren die vleesetende mensen opeten, dus eigenlijk helpen we dan uiteindelijk weer vooral onszelf.

Maar goed, als we die ethische kwesties even opzij schuiven en kijken naar de pure wetenschap erachter, dan is de vraag of je het DNA van een dier kunt aanpassen wel degelijk: ja, dat kan. Er zijn wetenschappers die werken aan een aanpassing van het DNA van kippen, om zo te zorgen dat ze niet meer zo vatbaar zijn voor de vogelgriep (wat overigens een ziekte is die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn). Een belangrijke wetenschappelijke optie, want de beestjes tegen vogelgriep vaccineren is zinloos: het virus past zich razendsnel aan aan de nieuwe realiteit. Zeker nu er in Azië een vogelgriepvariant is die ook ernstig kan zijn voor de mens wanneer hij besmet raakt, heeft het ook steeds meer haast.