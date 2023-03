​Wat is synthetisch DNA en waarvoor wordt het gebruikt?

In Nederland hoor je er niet heel veel van, maar in de rest van de wereld is er voortdurend nieuws over synthetisch DNA. Zo zijn er gigantische biowetenschappelijke bedrijven zoals Twist Bioscience, Eurofins Genomics en GenScript. Er gaat heel veel geld in deze industrie om, omdat er ook heel veel toepassingen mee zijn. Maar wat is het en waarvoor wordt het dan ingezet?

Synthetisch DNA

DNA is een van de weinige, natuurlijke stoffen die informatie kan opslaan (de andere is RNA). We weten hoe belangrijk DNA is, want we hebben het zelf ook. Ons DNA draagt ons erfelijk materiaal. Geen wonder dat wetenschappers DNA enorm interessant vinden en proberen om een soort kunstmatige kopieën te maken. Er wordt zelfs gestreefd naar het compleet namaken van het genoom: hierin staat alle informatie die benodigd is om een organisme op te bouwen. Het genoom is het volledige pakket aan genetische instructies van een organisme.

Synthetisch is door de mens gemaakt, terwijl natuurlijk DNA door moeder natuur is gemaakt. Nep versus echt, al worden de grenzen tussen die twee steeds vager. Zo zijn er nu eiwitten ontwikkeld die synthetisch DNA kunnen omzetten in natuurlijk DNA. Het werkt ook de andere kant op en betekent dat genetisch materiaal kan worden gekopieerd. Dat is wat griezelig, maar op dit moment wordt het alleen nog in laboratoria gebruikt en is de wetenschap nog niet zover dat het al volop kan worden ingezet. Handig om te weten: synthetisch DNA wordt ook wel XNA genoemd.