Wetenschappers starten project om de dodo te laten terugkeren

Mauritius Ze werden ooit gevonden op het eiland Mauritius, maar sinds 1700 zijn dodo's van de aardbodem verdwenen. De bijzondere vogels kunnen echter elk moment een comeback maken. Als er een dier is dat steevast wordt genoemd als het gaat om dieren die zijn uitgestorven, dan is het de dodo wel. De bolle vogels met zijn flinke poten en opvallende snavel is grappig om te zien. Echter is het dier geheel door toedoen van de mens aan zijn einde gekomen. Kan het door toedoen van diezelfde mens weer tot leven worden gewekt?



Jurassic Park Het klinkt als een soort Jurassic Park, maar er wordt wel degelijk voortgang gemaakt in het kunnen laten terugkeren van de vogel. Je kunt erover discussiëren in hoeverre zoiets verantwoord is, maar zeker wij als Nederlanders kunnen ons waarschijnlijk meer voorstellen waarom wel dan waarol niet. Onze kolonisatie van het eiland heeft er namelijk voor gezorgd dat het leefgebied van de dodo onleefbaar werd. Raphus cucullatus, zoals het dier ook heet, zou door het Texaanse bedrijf Colossal Biosciences worden ge-de-uitgestorven. Daarin is de dodo niet alleen, het wil namelijk ook de wollige mammoet en de Tasmaanse tijger terugbrengen uit de dood. Het US Innovative Technology Fund heeft net 150 miljoen dollar geïnvesteerd om specifiek het dodo-project te laten starten. Het is de bedoeling dat de 'functionerende dodo' wordt teruggebracht naar het eiland waar hij vandaan komt.



Functionerende dodo Functionerende dodo klinkt een beetje alsof het om een robot gaat: maar dit heeft alles te maken met het feit dat we nooit in staat zullen zijn om een ras volledig terug te brengen zoals hij was. Hij moet namelijk wel kunnen overleven in de huidige omstandigheden, anders herhaalt de geschiedenis zich weer in een rap tempo. Hoe de wetenschappers het precies gaan aanpakken, dat moeten we nog zien. In ieder geval wordt er door biotechnologie een soort simulatie gemaakt. Dodo's schijnen ongeveer dezelfde hersencapaciteit te hebben als een duif en hoewel ze vaak als dom worden bestempeld, valt het wel mee met hun intelligentie. Echt complex zijn ze echter niet, wat het vast makkelijker moet maken om een nieuwe dodo te maken.



Ei Waarom zoveel mensen geld steken in een project als dit is doorgaans niet omdat ze enorm fan zijn van dodo's. Ze denken dat deze wetenschap kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Als we dieren kunnen creëren die beter zijn opgewassen tegen de uitdagingen die dit tijdperk met zich meebrengen, dan kan dat helpen overleven. Voor het zover is moeten wetenschappers eerst aan dodo-dna zien te komen dat nog helemaal in tact is. Als het sample uit Kopenhagen dat de onderzoekers op het oog hebben echt zo goed is als wordt gedacht, dan zijn ze in ieder geval een stapje dichterbij die dododroom. Een klein stapje: de wetenschappers moeten vervolgens een ei zien te maken, wat een stuk moeilijker is dan een zoogdier namaken. Je kunt niet even het dna aanpassen en in een eicel plaatsen. Daar zullen ze eieren van andere vogels voor moeten gebruiken. Maar goed, we zijn nog heel veel stappen verwijderd van het maken van een baby-dodootje en waarschijnlijk zijn de laatste ethische discussies hier ook nog niet over gevoerd.