Waarom mammoeten belangrijk zijn voor het metaverse

Het metaverse wordt tot nu toe vooral in verband gebracht met vermaak en retail, maar er is nog een andere belangrijke functie die het metaverse straks heeft: educatie. Om die reden is het fantastisch dat er straks levensgrote mammoeten in het metaverse rondlopen.

Dat kan straks dankzij experts van het Natural History Museum van Los Angeles, die samen met ontwikkelaars van de University of Southern California dit soort reuzen hebben gemaakt voor het metaverse. De reden? Mensen leren over deze beesten, waarvan onder andere veel resten zijn gevonden in Californië. Ook de onderzoekers vinden het interessant, want zij gebruiken de beesten als onderzoek of paleo-art aanslaat: kunst van de oertijd. Ook willen de onderzoekers onderzoeken welke rol augmented reality kan spelen in een museum, of misschien zelfs als museum.

4.000 jaar geleden leefde het dier op onze aarde: de mammoet. Inmiddels kunnen we ons alleen door afbeeldingen en botten in musea nog enigszins een voorstelling maken van het prehistorische dier, maar daar komt binnenkort verandering in. Mammoeten komen namelijk naar het metaverse: samen met een heel arsenaal aan uitgestorven dieren, zoals de sabeltandtijger en de reuzenwolf.

Augmented reality

De onderzoekers maken het zichzelf niet makkelijk, want ze willen dat de dieren paleontologisch gezien kloppen. Tegelijkertijd moeten ze niet te veel details willen aanbrengen, want de dieren moeten ook kunnen ‘draaien’ op metaverses op smartphones. Er is echter nog een andere reden: de onderzoekers zeggen: “De innovatie van deze benadering is dat het ons in staat stelt om wetenschappelijk nauwkeurige kunstwerken voor de metaverse te maken zonder ons te veel toe te leggen op details waar we nog steeds geen goed fossiel bewijs voor hebben."

Het uiteindelijke idee is dat mensen straks met hun telefoon kunnen rondlopen in een museum en eventueel extra informatie kunnen krijgen over een dier via hun telefoon. Via AR kun je zo’n dier dan als 3D-model tot leven zien komen op je scherm, zoals de onderstaande luiaard die je via Snapchat kunt bekijken. Het is geen gewone luiaard, maar een dier dat 11.000 jaar geleden leefde. Eerlijk is eerlijk: het ziet er inderdaad nog niet heel aantrekkelijk uit, maar wie weet kan dit in andere metaverses nog verder uit worden gebouwd en mooier worden gemaakt. Nu dient het duidelijk het doel, namelijk dat je het juist makkelijk op menig telefoon moet kunnen bekijken.