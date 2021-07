​Slechts 7 procent van ons DNA maakt ons menselijk

Het DNA van 279 moderne mensen werd vergeleken, omdat er dan een goede mix was van de verschillende mensen van over de hele wereld. Maar 7 procent van ons genoom maakt ons uniek. Dat is het DNA dat we met moderne mensen delen, en niet met de Neanderthaler en co. Je zou denken dat we inmiddels wel een heel ander DNA hebben, als je afbeeldingen van onze verre familieleden met elkaar vergelijkt. Toch blijken we maar 7 procent ‘uniek’ te zijn als moderne mens, versus eerdere mensen. Dat betekent dus ook dat we voor 93 procent overeenkomen met de voorouders die miljoenen jaren geleden al leefden.

In Science Advances is een rapport gepubliceerd waarin onderzoekers Nathan K. Schaefer, Beth Shapiro en Richard E. Green de vraag beantwoorden wat ons als mens bijzonder maakt. Ze hebben ons DNA naast dat van onze voorvaderen gelegd. Denk aan de Neanderthaler en de Denisovamensen, waarvan we het DNA kunnen halen uit fossielen. Deze mensen wandelden zo’n 50.000 jaar geleden rond op aarde. Ze zijn niet de voorouders van homo sapiens, maar ze hebben wel dezelfde voorouders als wij.

Onze hersens lijken veel op die van varkens, maar qua dna komen we het meest overeen met chimpansees en andere apen. Er is uiteindelijk helemaal niet zoveel DNA nodig om een mens een mens te maken: slechts 7 procent van ons DNA maakt ons een unieke mens.

Het DNA van de moderne mens

Het is heel bijzonder dat DNA zo onverwoestbaar en onveranderbaar is. Daarbij kwam nog een interessante vondst kijken, want de onderzoekers konden meteen het DNA van die 279 moderne mensen met elkaar vergelijken. Klopt het dat we allemaal overeenkomstig DNA hebben, of zitten daarin toch verschillen? Slechts 1,5 procent van ons genoom wordt gedeeld door alle mensen die nu leven. Ook interessant: het draait dan om de genen die iets zeggen over de ontwikkeling en werking van onze hersenen. Informatie verwerken bijvoorbeeld, iets waar mensen zich met alle schermen waar we tegenwoordig naar staren soms zorgen over maken.

Dit genoom betekent echter ook veel voor onze overleving. Hoe kan het immers dat die andere soorten mensen nooit hebben overleefd? Het is duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is om meer over onze eigen soort te weten te komen, maar deze vondst over die unieke 7 procent laat in ieder geval zien dat DNA heel veel jaren nodig heeft om te veranderen.

Fotocredits: Analogicus