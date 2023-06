Dieren zijn drugs op het darkweb

Serval ontsnapt, cobra ontsnapt: je hoort af en toe verhalen over vermiste dieren in Nederland, waarvan je je afvraagt: ‘Waarom heb je zo’n dier?’ Het is in ons land niet heel normaal om exoten in huis te hebben, maar toch wordt er wel veelvuldig mee gehandeld op het darkweb. Dat is echter niet zozeer voor gezelschap in huis. Op het darkweb blijken dieren vooral drugs te zijn.

Exoten op het darkweb

Even een hamster of kip kopen op Marktplaats kan altijd, maar wil je iets exotischer, dan moet je al snel kijken op het minder legale deel van het internet: het darkweb. Je vindt hier een vrij levendige handel in allerlei beesten, maar dat is dus niet per se voor circussen of mensen die thuis illegaal een bepaald dier willen houden. Het blijkt zelfs niet te zijn voor geneeskrachtige werkingen (vooral in Aziatische landen worden onderdelen van bijvoorbeeld tijgers en neushoorns in verband gebracht met geneeskunde). Het gaat om drugs.

Dieren zijn vooral drugs op het darkweb. Er wordt gehandeld in levende, wilde organismen voor de geestverruimende werking die de diertjes bieden. In het blad People & Nature is een studie gepubliceerd over het darkweb en waarom dieren daar vooral te vinden zijn. Op anonieme handelsplaatsen in deze ‘krochten’ van het internet was in eerste instantie eigenlijk alleen wat handel te vinden rondom handtassen van slangenleer en de ivoren slagtanden van olifanten. Inmiddels is er echter dankzij deze uitgebreide studie een veel duidelijke plaatje van dieren op het darkweb en die is dus ook nog eens verrassend: het gros van de dieren is er niet voor decoratie.