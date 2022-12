WhatsApp werkt per 1 januari niet meer op miljoenen smartphones

WhatsApp werkt per 1 januari niet meer op miljoenen telefoons. Het gaat om smartphones die al wat ouder zijn, maar het is toch de moeite waard om even te controleren of jij iemand bent (of kent, zoals bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s) die zo’n toestel bezitten. Anders krijg je waarschijnlijk op 1 januari heel andere telefoontjes met nieuwjaarswensen dan je gewend bent.

WhatsApp

Ooit stuurden we elkaar een sms, maar tegenwoordig is dat alleen in noodgevallen. En met noodgevallen bedoelen we wanneer WhatsApp eruit ligt. WhatsApp is voor veel mensen een levenslijn. Relaties starten er en stranden er, vriendengroepen vinden elkaar op WhatsApp en het concept van een moderne buurtwacht is ontstaan op deze messenger. Het is een enorm belangrijk communicatiemiddel geworden: zo belangrijk, dat steeds meer bedrijven er hun klantenservice op doen. Kortom, het leven zonder WhatsApp is een leven waarin menig persoon veel mist.

Je wil dus graag dat WhatsApp op je telefoon blijft werken, maar dat is niet altijd gezegd. De app is onderhevig aan updates en er komt een moment waarop oudere modellen telefoons niet meer worden ondersteund. De moderne technologie heeft ze dan ingehaald. Vanaf 1 januari zijn er maar liefst 47 smartphonetypes die niet langer WhatsApp kunnen gebruiken. Dat is toch knap lastig dat foute vuurwerkgifje met ‘Gelukkig nieuwjaar’ ontvangen. Het gaat om zowel telefoons op Android als van het merk Apple. Nieuwsgierig welke precies? Hieronder is de volledige lijst te zien: