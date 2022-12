Zo maak je je eigen WhatsApp-avatar

We zijn misschien nog niet allemaal even klaar voor het metaverse, maar er is een goede tussenweg waar het gaat om digitale tweede levens: bitmoji. Snapchat is er wild van, maar ook Apple heeft zijn eigen emoji die je helemaal je eigen inzicht kunt maken. WhatsApp doet nu ook mee. Dit is hoe je zo’n eigen avatar maakt in WhatsApp, waardoor je ook meteen wat beter op jou aansluitende stickers krijgt om nog gepaster op appjes te reageren.

Vervolgens kun je die avatar gebruiken als je profielfoto op de app, maar je kunt je avatar dus ook inzetten als sticker. Daar hoef je zelf niets voor te doen: zodra je je avatar hebt gemaakt laat WhatsApp een stickervel aanmaken, zodat veelgebruikte reactie-emoji er nu ook in avatarvorm zijn. Wil je toch liever een andere outfit of een ander wenkbrauwtje, of heb je op een dag je baard eraf geschoren, dan kun je wederom via de drie puntjes je avatar aanpassen. Je krijgt dan ook weer een vernieuwd stickervel na voltooiing.

Een avatar maken binnen WhatsApp is heel makkelijk. Je gaat in de app rechtsbovenin naar de drie puntjes en kiest dan voor ‘Instellingen’. Vervolgens zie je hem al staan: ‘Avatar’, tik hieronder op ‘Uw avatar maken’ en je kunt door het hele stappenplan heen om je avatar in elkaar te zetten. Zo wordt je gevraagd om je huidskleur te kiezen, maar ook je haar, je ogen en natuurlijk je lichaamsvorm. Wil je het nog iets herkenbaarder maken, dan kun je ook kiezen voor brilletjes, piercings, hoofddeksels, sproetjes, gezichtsbeharing en zelfs gehoorapparaten. Make-up, wenkbrauwen en natuurlijk een outfit erbij en je avatar is gearriveerd.

Bitmoji

Het is ergens jammer dat WhatsApp geen Bitmoji-integratie heeft, want op bijvoorbeeld OnePlus-telefoons kun je je Bitmoji tonen op je always-on-screen. Daarvoor moet je echter wel de Bitmoji-app gebruiken. Omdat je je Bitmoji ook in Snapchat gebruikt, synchroniseert dat. In WhatsApp zal je dus bij elke uiterlijke verandering of feestdag elke keer die avatar moeten aanpassen, plus nog eens apart je Bitmoji. Er is bovendien zoveel meer keuze in kleding en personalisering bij Bitmoji, dat je die waarschijnlijk sowieso liever gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld ook tijdens feestdagen rekenen op speciale outfitjes die je je avatar dan aan kunt doen. Of WhatsApp met zijn avatars ook zo up-to-date blijft, dat moet nog blijken.

Wel is het tof om nu wat meer persoonlijk te kunnen reageren op berichtjes. Het is en blijft grappig om je avatar te maken, maar ook om de avatars van anderen te zien. Zeker als je hem ook als profielfoto gebruikt, dan kan dat erg prettig zijn. Zo gaan mensen er niet met je foto’s vandoor, maar slechts met je virtuele poppetje en dat is toch net even wat veiliger, zoals e ook al stelden in ons artikel over de kunstmatige intelligentie-app Lensa. Een digitale avatar hoort heel erg bij het internettijdperk en dat kan zeker in een wereld waarin mensen zich steeds bewuster zijn van hun privacy erg helpen.