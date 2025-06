Wereldwijde smartphoneverkoop onder druk door handelsspanningen VS

Uit een nieuw rapport van Counterpoint Research blijkt dat de verwachting voor de wereldwijde groei in smartphone leveringen in 2025 fors is bijgesteld: van 4,2% naar slechts 1,9%. De oorzaak? Toenemende onzekerheid rond Amerikaanse importtarieven op techproducten.

Terwijl consumenten uitkijken naar nieuwe iPhone / Android-toestellen, houden smartphone fabrikanten hun adem in. De politieke en economische spanningen tussen de VS en China, plus mogelijke herinvoering van importheffingen, zorgen voor onrust in de wereldwijde smartphonemarkt.

Tariefdreiging drukt op wereldwijde groei

De grootste dreiging komt uit de VS, waar het vooruitzicht op verhoogde tarieven voor elektronica uit China (inclusief smartphones, componenten en accessoires) bedrijven zoals Apple, Samsung en hun toeleveranciers dwingt tot heroverweging van hun productiestrategie.

Volgens Counterpoint:

De groei van smartphone leveringen wereldwijd is bijgesteld naar slechts 1,9%

De VS-markt krimpt door dreigende prijsstijgingen en dalend consumentenvertrouwen

Ook China blijft vlak, ondanks stimulans vanuit de overheid

Apple en Samsung moeten verschuiven

Apple reageert door productie steeds meer te verschuiven naar India – niet alleen om geopolitieke risico’s te spreiden, maar ook om toekomstige tarieven te omzeilen. iPhones uit India zijn inmiddels wereldwijd te koop, en Apple investeert fors in uitbreiding van productielijnen buiten China.

Samsung, dat veel smartphones produceert in Vietnam, kijkt eveneens naar alternatieven. De Zuid-Koreanen zijn minder afhankelijkheid van China, maar zijn niet immuun voor de grillen van de Amerikaanse importregels.

Huawei klimt terug omhoog

Opmerkelijk is dat Huawei, dat in het verleden zwaar werd getroffen door Amerikaanse sancties, zich weet te herpakken. Dankzij eigen chipontwikkeling (Kirin) en een slimmer voorraadbeheer, groeit de fabrikant weer gestaag in de thuismarkt China – en langzaam ook daarbuiten.

Wat merken consumenten hiervan?

De impact op de consument zou merkbaar kunnen zijn in:

Prijsstijgingen, vooral in de VS als heffingen worden doorberekend

Minder modellen of vertraagde releases bij merken die afhankelijk zijn van Chinese assemblage

Meer lokaal geproduceerde modellen buiten China, met een verschuiving van wereldwijde supply chains

Sommige fabrikanten hebben ondertussen strategische voorraden opgebouwd om prijsstijgingen op de korte termijn op te vangen.