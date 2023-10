Wereldwijd weer minder smartphones verkocht

Het aantal smartphones dat wereldwijd verkocht wordt, daalt eigenlijk al sinds begin 2022. Het laatste kwartaal van 2021 was, met ruim 350 miljoen verkochte smartphones, het beste kwartaal van de afgelopen drie jaar. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de ‘corona-dip’ van 2020, toen winkels wereldwijd dicht waren en mensen nauwelijks naar buiten mochten. Die dip zette overigens door in 2022, vooral dankzij de wereldwijde chiptekorten, toen de smartphone verkopen een wereldwijd dieptepunt bereikten.

Daling smartphone verkopen neemt af

Hoe dan ook, het afgelopen kwartaal werden er, vergeleken met een jaar eerder, volgens marktanalist Canalys, zo’n 1 procent minder smartphones verkocht. Dat is nog steeds een dalende trend, maar volgens de analisten is die daling wel aan het afremmen. In de zes vorige kwartalen, tussen Q1 2022 en Q2 2023, daalde de smartphone verkopen telkens met 10 tot 20 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Kijken we naar de verschillen per kwartaal, dan werden er in het derde kwartaal van dit jaar zo’n 20 procent meer smartphones verkocht dan in het tweede kwartaal.

Qua marktaandeel tussen de verschillende merken is de smartphone wereld al jaren een two horse race. Samsung (20%) en Apple (17%) zijn de onbetwiste marktleiders, zeker na het wegvallen van Huawei tussen 2018 en 2019 als gevolg van het handelsverbod waar de Chinese fabrikant mee om de oren geslagen werd, en wordt. Achter de twee marktleiders zijn Xiaomi (14%) en Oppo (9%, inclusief Oneplus) inmiddels zo ongeveer de vaste nummers drie en vier. Al wordt de vierde plek van Oppo op dit moment wel bedreigd door een nieuwkomer, die in het derde kwartaal ook bijna 9 procent van de smartphone markt in handen had: Transsion.